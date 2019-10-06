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Eniştesini öldüren cinayet zanlısı: "Namus için vurdum"

1 saat önce

Eniştesini öldüren cinayet zanlısı: "Namus için vurdum" Tartıştığı eniştesini pompalı tüfekle öldürdüESKİŞEHİR - Eskişehir'de tartıştığı eniştesini pompalı tüfekle ateş açarak öldüren zanlı "namus için vurdum" dedi.

Eniştesini öldüren cinayet zanlısı: "Namus için vurdum"

Tartıştığı eniştesini pompalı tüfekle öldürdü

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de tartıştığı eniştesini pompalı tüfekle ateş açarak öldüren zanlı "namus için vurdum" dedi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde merkez Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Mehmetçikler Sokak üzerinde meydana geldi. Yunus Ö. ile eniştesi Eşref Santur arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Yunus Ö. yanında bulunan pompalı tüfek ile eniştesine 5 el ateş ederek öldürdü. Bu esnada sokakta tüfekle gezen birinin olduğunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, Yunus Ö.'yü söz konusu tüfekle birlikte yakaladı. Polisleri gördüğünde teslim olan Yunus Ö., bugün adliye sevk edildi. Adliye girişinde basın mensuplarının 'neden vurdun' sorusuna cevap veren Yunus Ö., "namus için vurdum" dedi.

Eniştesini öldüren cinayet zanlısı: Namus için vurdum

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 01:13 Kaynak: İHA
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