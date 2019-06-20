Son Dakika Haberleri: Eniştesini öldüren kadına 12 yıl 6 ay hapis
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Eniştesini öldüren kadına 12 yıl 6 ay hapis

42 dakika önce

İzmir'de kendisini çocuk yaşlardan beri taciz ettiğini iddia ettiği eniştesini çalıştığı okulun bahçesinde pompalı tüfekle vuran 47 yaşındaki kadının müebbet hapis cezası aldığı davada tahrik indirimi yapılarak, cezası 12 yıl 6 ay hapis cezasına indirildi.

Eniştesini öldüren kadına 12 yıl 6 ay hapis, System.String[]
İzmir'de kendisini çocuk yaşlardan beri taciz ettiğini iddia ettiği eniştesini çalıştığı okulun bahçesinde pompalı tüfekle vuran 47 yaşındaki kadının müebbet hapis cezası aldığı davada tahrik indirimi yapılarak, cezası 12 yıl 6 ay hapis cezasına indirildi.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde 7 yıldır çalıştığı okulun bahçesinde ablasının eşi Erdal D'yi (55) pompalı tüfekle vuran tutuklu sanık Şengül Güven'in (47) yargılandığı davada karar verildi. İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Şengül Güven ve sanık avukatları katılırken, Erdal D.'nin şikayetlerinden vazgeçen eşi ve çocukları katılmadı. Olaydan dolayı çok pişman olduğunu söyleyen Şengül Güven, "Böyle olacağını düşünemedim" dedi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Şengül Güven'e "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildiğini, ancak olay haksız tahrik altında gerçekleştiği için cezada indirim yapılarak 12 yıl 6 ay hapis cezası verildiğini açıkladı. Heyet, Güven'in tutukluluk halinin devamına da karar verdi.

1 Şubat 2019'da İzmir'in Gaziemir ilçesinde gerçekleşen olayda Şehit Furkan Yavaş Anadolu Lisesinde 7 yıldır hizmetli olarak çalışan 2 çocuk annesi Şengül Güven, okulun bahçesinde ablasının eşi Erdal D.'yi pompalı tüfekle vurdu. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Erdal D., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, okulun bahçesinden yürüyerek dışarı çıkan Şengül Güven'i olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şengül Güven, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Güven hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açıldı. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:28 Kaynak: İHA
İzmir, 3. Sayfa
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