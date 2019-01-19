Eniştesini Öldüren Katil Zanlısı Suç Aletiyle Birlikte Yakalandı
1 saat önce
Bursa'nın Gemlik ilçesinde ablasıyla boşanmak üzere olan eniştesini pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra kayıplara karışan kayınbirader yakalandı.
Bursa
'nın Gemlik
ilçesinde ablasıyla boşanmak üzere olan eniştesini pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra kayıplara karışan kayınbirader yakalandı.
Gemlik'te ablasıyla boşanmak üzere olan eniştesi Ali Görçin'i pompalı tüfekle başından vurarak öldürdükten sonra kayıplara karışan katil zanlısı kayınbirader Bayramcan D. fazla kaçamadan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri tarafından cinayette kullandığı tüfekle birlikte evinin yakınlarında yakalandı. Katil zanlısı kayınbirader Orhangazi
Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Gemlik Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Zanlının buradaki işlemleri devam ediyor. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 09:20 Kaynak: İHA
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