Son Dakika Haberleri: Eniştesini Öldüren Katil Zanlısı Suç Aletiyle Birlikte Yakalandı

Eniştesini Öldüren Katil Zanlısı Suç Aletiyle Birlikte Yakalandı

1 saat önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde ablasıyla boşanmak üzere olan eniştesini pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra kayıplara karışan kayınbirader yakalandı.

Eniştesini Öldüren Katil Zanlısı Suç Aletiyle Birlikte Yakalandı, System.String[]
Bursa'nın Gemlik ilçesinde ablasıyla boşanmak üzere olan eniştesini pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra kayıplara karışan kayınbirader yakalandı.

Gemlik'te ablasıyla boşanmak üzere olan eniştesi Ali Görçin'i pompalı tüfekle başından vurarak öldürdükten sonra kayıplara karışan katil zanlısı kayınbirader Bayramcan D. fazla kaçamadan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından cinayette kullandığı tüfekle birlikte evinin yakınlarında yakalandı. Katil zanlısı kayınbirader Orhangazi Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Gemlik Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Zanlının buradaki işlemleri devam ediyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 09:20 Kaynak: İHA

Bursa, Gemlik, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kayınbiraderin, Ablasıyla Boşanmak Üzere Olan Eniştesini Öldürdüğü Anlar Kameraya Yansıdı Son Dakika! İstanbul'da Korkutan Yangın! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi

Genelevden Çıkan Yaşlı Adam, Birkaç Metre Yürüdükten Sonra Yere Düşüp Hayatını Kaybetti Irak Uyruklu Genç Kadın, Evinde Ölü Bulundu, Arkadaşları Sinir Krizi Geçirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 22:39:16. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eniştesini Öldüren Katil Zanlısı Suç Aletiyle Birlikte Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]