Son Dakika Haberleri: Eniştesini Öldüren Katil Zanlısı Yakalandı

Eniştesini Öldüren Katil Zanlısı Yakalandı

1 saat önce

Eniştesini öldüren katil zanlısı yakalandıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta ablasından boşanmak isteyen eniştesini bıçakla öldüren katil zanlısı Fatih A. adliyeye sevk edildi.

Eniştesini öldüren katil zanlısı yakalandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta ablasından boşanmak isteyen eniştesini bıçakla öldüren katil zanlısı Fatih A. adliyeye sevk edildi.
Dün akşam Dulkadiroğlu İlçesi Şeyhadil Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Fatih A, eniştesi İdris Ağca ile bir yerde buluştu. Eniştesiyle konuşma bir anda tartışmaya neden olmuş, tartışma sonrası Fatih A, eniştesi İdris Ağca'yı sırtından bıçaklayarak olay yerinden kaçmıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İdris Ağca'yı hastaneye kaldırmış, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.
Polis ekiplerince yakalan katil zanlısı Fatih A suçunu itiraf ederken, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:08 Kaynak: İHA

Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş, Fatih, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sınavlarda Mağduriyet Bitiyor! Nöbetçi Nüfus Müdürlüğü Uygulamasına Geçilecek Cinayet Şüphelisi Önce Televizyona Çıktı, Sonra Kahvede Oyun Oynarken Yakalandı

Bir Çok Kişi Korkarken O 32 Yıldır Bu İşi Yapıyor Kaynanasıyla Yaşadığı Yasak Aşk Ortaya Çıkınca Cinayet İşleyen Damadın Cezası Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 17:22:01. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eniştesini Öldüren Katil Zanlısı Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]