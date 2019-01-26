Eniştesini Öldüren Katil Zanlısı Yakalandı
1 saat önce
Eniştesini öldüren katil zanlısı yakalandıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta ablasından boşanmak isteyen eniştesini bıçakla öldüren katil zanlısı Fatih A. adliyeye sevk edildi.
Eniştesini öldüren katil zanlısı yakalandı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş
'ta ablasından boşanmak isteyen eniştesini bıçakla öldüren katil zanlısı Fatih
A. adliyeye sevk edildi.
Dün akşam Dulkadiroğlu
İlçesi Şeyhadil Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Fatih A, eniştesi İdris Ağca ile bir yerde buluştu. Eniştesiyle konuşma bir anda tartışmaya neden olmuş, tartışma sonrası Fatih A, eniştesi İdris Ağca'yı sırtından bıçaklayarak olay yerinden kaçmıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İdris Ağca'yı hastaneye kaldırmış, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Polis
ekiplerince yakalan katil zanlısı Fatih A suçunu itiraf ederken, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:08 Kaynak: İHA
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