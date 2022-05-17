Eniştesini öldüren sanığa 11 yıl 3 ay hapis - Son Dakika
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Eniştesini öldüren sanığa 11 yıl 3 ay hapis

17.05.2022 21:42

Eniştesini öldüren sanığa 11 yıl 3 ay hapis "Ben de çok şey kaybettim, yeğenlerim babasız kaldı" Kocaeli'de ablasıyla tartışan eniştesini aralarında çıkan arbede sırasında tabancayla vurarak, ölümüne sebep olan sanık, son kez hakim karşısına çıktı.

Eniştesini öldüren sanığa 11 yıl 3 ay hapis

"Ben de çok şey kaybettim, yeğenlerim babasız kaldı"

KOCAELİ - Kocaeli'de ablasıyla tartışan eniştesini aralarında çıkan arbede sırasında tabancayla vurarak, ölümüne sebep olan sanık, son kez hakim karşısına çıktı. Son savunmasında, "Ben de çok şey kaybettim, yeğenlerim babasız kaldı" diyen sanığa, 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Olay, 19 Nisan tarihinde Başiskele ilçesi Yuvacık Yakacık Mahallesi Efendi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iftar yemeği için sokak üzerinde bulunan bir yakınının evine giden Necmi Akgüneş ve beraberindekiler, yemek yedikten sonra kahve içmek için bahçeye çıktı. Bu sırada Necmi Akgüneş'in eşi Ayşe Akgüneş, kocasının bulunduğu eve geldi. Ayşe Akgüneş, evde Necmi Akgüneş'in kendisini aldattığını düşündüğü kadınla karşılaştı. Daha sonra Ayşe Akgüneş ve Necmi Akgüneş arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında olay yerine gelen Ayşe Akgüneş'in kardeşi Mehmet Emin Özkar de tartışmaya dahil oldu. Tartışma sırasında Mehmet Emin Özkar, tabancanın kabzası ile Necmi Akgüneş'in başına vurdu. Bu duruma sinirlenen Akgüneş ve Özkar arasında çıkan arbedede silah ateş aldı. Yaralanan Akgüneş hayatını kaybetti.

Mehmet Emin Özkar ve ablası Ayşe Akgüneş jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Mehmet Emin Özkar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, abla Ayşe Akgüneş ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

"Ben de çok şey kaybettim"

Mehmet Emin Özkar'ın Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşma salonunda taraf avukatları hazır bulunurken, tutuklu sanık Mehmet Emin Özkar ise SEGBİS ile katıldı.

Savunmasında pişman olduğunu söyleyen Özkar, "Bir insanın başına musibet gelecekse, bin insan bile bir araya gelse ona mani olamıyor. Ablama o kadar söylememize rağmen bizi dinlemeyerek köye gitti. Eğer ben adam öldürmek istemiş olsaydım, olay yerine gittiğimde ablama hakaret eden Ömer isimli şahsı vururdum. O ailenin yıkılmasının en büyük aktörü Ömer'dir. Ben Ömer'i ablama sövmesine rağmen vurmadım. Olay yerine gittiğimde ablamı onların elinden almak için silahın kabzasıyla Necmi eniştemin başına vurdum, yoksa ablamı onların elinden alamayacaktım. Bu sırada eniştem 'Sen ne yapıyorsun?' diyerek bana yumruk attı ve o sırada silah ateş aldı. Birinin ölümüne kazayla da olsa sebebiyet verdim ama bunu kasten yapmadım çünkü eniştem kasten öldürülecek bir adam değildi. Ben de çok şey kaybettim, yeğenlerim babasız kaldı, çok üzgünüm" dedi.

11 yıl 3 ay hapis

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Emin Özkar'a, 'Kasten yaralama neticesinde ölüme sebep olma' suçundan haksız tahrik indirimi de uygulayarak 11 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Eniştesini öldüren sanığa 11 yıl 3 ay hapis
Eniştesini öldüren sanığa 11 yıl 3 ay hapis
Eniştesini öldüren sanığa 11 yıl 3 ay hapis
Eniştesini öldüren sanığa 11 yıl 3 ay hapis

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Son dakika haberleri: Eniştesini öldüren sanığa 11 yıl 3 ay hapis Son dakika haberleri: Eniştesini öldüren sanığa 11 yıl 3 ay hapis
Kaynak: İHA

Kocaeli, Arbede, Nisan, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eniştesini öldüren sanığa 11 yıl 3 ay hapis - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eniştesini öldüren sanığa 11 yıl 3 ay hapis - Son Dakika
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