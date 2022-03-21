Eniştesini öldüren sanık ile ona yardım eden arkadaşına verilen cezanın gerekçesi açıklandı - Son Dakika

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi, ablasıyla evlenen kişiyi düğünden sonra tabancayla öldüren sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile ona yardım ettiği öne sürülen sağır ve dilsiz arkadaşına verilen 15 yıl hapis cezasının gerekçeli kararını açıkladı.

Mahkeme, 1 Temmuz 2019'da İzmir'in Konak ilçesindeki bir evde meydana gelen olaya ilişkin gerekçeli kararında, sanık, tanık ve müşteki ifadelerine yer verdi.

Cinayeti işleyen Necati Gülen'in, mahkemede, "Mehdilik" iddiasında bulunduğu, öldürdüğü Tugay Keser için de "şeytandı" ve "Rüyalarımda ve günlük hayatımda hep benimle uğraşıyordu" şeklinde ifadeler kullandığı gerekçeli kararda yer aldı. Gülen'in ifadesinde, ablasıyla evlenen Tugay Keser'e husumet beslemediğini, evdeki tartışma neticesinde cinayeti işlediğini ve olaydan pişman olduğunu söylediği de belirtildi.

Olay sırasında maktulle katil zanlısının arasına girmek isteyenleri engellediği iddia edilen sağır ve dilsiz sanık Gökçe Karaçay'ın ise olay sırasında arkadaşı Gülen'in kendisine de yumruk attığını ileri sürerek suçlamaları kabul etmediği ifade edildi.

Hayatını kaybeden Tugay Keser'in annesi Canan Arıcakum'un ifadeleri de kararda yer aldı. Arıcakum'un "Oğlum Seren Gülen'i seviyordu. Adetlerimiz gereği düğünden sonra babasının evine gitti. Oğlum bana "Anne beni Seren çağırıyor. Gitmem lazım'. Gitmemesini söylediysem de engel olamadım. Gelinin de sorumlu olduğunu düşünüyorum." şeklinde ifade verdiği kararda yer aldı.

Tanık olarak ifadesi alınan gelin Seren Gülen ise kardeşinin, evlendiği Tugay Keser ile daha önceden düşmanlığının olmadığını ve eve gelmesi için Keser'e ısrar etmediğini söylediği belirtildi.

Mahkemenin değerlendirmesi

Kararın değerlendirme ve sonuç bölümünde, Adli Tıp Kurumunun iki sanık için de "cezai ehliyeti tamdır" raporu verildiği kaydedildi.

Necati Gülen'in cinayeti "tasarlanarak işlendiği" kanaatine varıldığı belirtilirken, "Sanık, 'Tugay'ı ben şeytan gibi görüyordum. Geceleri uykum bozuluyordu. Tugay rüyalarımda ve günlük hayatımda benimle uğraşıyordu. Devletin benden hesap soracağı hiç aklıma gelmezdi' şeklindeki beyanıyla, esasen kardeşi Seren ile Tugay arasındaki ilişkiyi onaylamadığını ve Tugay'a husumet beslediğinin kaçamaklı da olsa ikrar etmiştir." denildi.

Sanığın "tasarlayarak adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına çarptırıldığı ve olayda takdiri indirim uygulanmasına gerek olmadığı kanaatine varıldığı aktarıldı.

Sanık Gökçe Karaçay'ın da Necati Gülen'in eylemine "iştirak iradesiyle" değil, "yardım eden iradesiyle" katıldığı ve "tasarlayarak adam öldürmesine yardım suçundan" takdiri indirim uygulanmadan, 15 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmedildiği kaydedildi.

Öte yandan Keser ailesinin avukatı Metin İnan, AA muhabirine, sanıklardan Gökçe Karaçay'ın "suça iştirak" suçundan cezalandırılması gerektiğini savunarak, kararı bu yönden istinaf edeceklerini söyledi.

İzmir'in Konak ilçesinde 1 Temmuz 2019'da kız kardeşinin evlendiği Tugay Keser'i düğünden sonra öldüren Necati Gülen ile beraberindeki sağır ve dilsiz Gökçe Karaçay, olayın ardından gözaltına alınmış, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanmıştı.