Son Dakika Haberleri: Eniştesini öldüren zanlı tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Eniştesini öldüren zanlı tutuklandı

Eniştesini öldüren zanlı tutuklandı

1 saat önce

Eskişehir'de eniştesini pompalı tüfekle öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eniştesini öldüren zanlı tutuklandı, System.String[]

Eskişehir'de eniştesini pompalı tüfekle öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre olay, geçen cumartesi günü merkez Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Mehmetçikler Sokak'ta meydana geldi. Yunus Ö. (22) ile eniştesi Eşref S. (33) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yunus Ö., yanında bulunan pompalı tüfekle eniştesini 5 el ateş ederek öldürdü. Sokakta tüfekle gezen birinin olduğunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, Yunus Ö.'yü tüfeği ile birlikte yakaladı. Polisleri gördüğünde teslim olan Yunus Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:18 Kaynak: İHA
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