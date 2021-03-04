Eniştesinin saldırısı sonucu ağır yaralandı, yüzü tanınmayacak hale geldi - Son Dakika

Eniştesinin saldırısı sonucu ağır yaralandı, yüzü tanınmayacak hale geldi

04.03.2021 18:04

Eniştesinin saldırısı sonucu ağır yaralandı, yüzü tanınmayacak hale geldi Diyarbakır'da eniştesinin silahlı saldırısı sonucu ablasını kaybeden, kendisi de ağır yaralanan Fatma Sever'in yüzü dağıldı Hastanede tedavi altına alınan talihsiz kadın, aynaya bakamaz duruma geldi Maddi imkanı olmadığı...

Eniştesinin saldırısı sonucu ağır yaralandı, yüzü tanınmayacak hale geldi

Diyarbakır'da eniştesinin silahlı saldırısı sonucu ablasını kaybeden, kendisi de ağır yaralanan Fatma Sever'in yüzü dağıldı

Hastanede tedavi altına alınan talihsiz kadın, aynaya bakamaz duruma geldi

Maddi imkanı olmadığı için tedavisi yarım kalan Sever'in kardeşi Cengiz Aslan, yetkililere seslenerek kendilerine yardım edilmesi çağrısında bulundu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde eniştesinin ablasını öldürdükten sonra sıktığı kurşunların hedefi olan, yüzüne isabet eden kurşunlar nedeni ile ağır yaralanıp tanınmaz hale gelen Fatma Sever, tedavi için yetkililerden yardım bekliyor.

Yenişehir ilçesi Hantepe Mahallesinde 28 Ocak 2021'de meydana gelen olayda Mehmet Büyük, eşi Süreyya Büyük, çocukları Azat, Ömer ve Enes Büyük ile baldızı Fatma Sever ve Ebubekir Büyük'e kurşun yağdırdı. Olayda Süreyya Büyük hayatını kaybederken, Fatma Sever yüzüne isabet eden kurşunlar nedeni ile ağır, Azat, Ömer, Enes ve Ebubekir Büyük ise hafif yaralandı. Zanlı, olayın ardından jandarma ekipleri tarafından yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yüzü tanınmayacak hale geldi

Yüzüne isabet eden kurşunlar nedeni ile tanınmayacak hale gelen Fatma Sever'in hayatı karardı. Hastanede tedavi altına alınan Sever'in ailesi, maddi imkansızlıklar nedeni ile tedaviye devam edemedi. Ablasının hastanede yattığını belirten Cengiz Aslan, Fatma Sever'in yüzünün düzelmesi için hastane ve kendilerinin imkanlarının olmadığını kaydederek yetkililere ablasının tedavi edilmesi çağrısında bulundu. Olayda bir ablasını kaybettiğini, diğer ablasının da ağır yaralandığını ifade eden Cengiz Aslan, saldırıyı eniştesinin yaptığını hatırlattı. Aslan, "Evini şehre taşıyacağım diye kandırma bahanesiyle ablamı köye götürdü, eşyaları taşıma amacıyla götürdü. Eve götürür götürmez silahla ikisini vurmuş. Biri olay yerinde can verdi. diğerinin de yüzü, çenesi her şey dağıldı. Hastane gerekli olan her şeyi yaptı. Şu anda taburcu diyorlar. Taburculuk bir durum yok. Bunun eski haline gelmesi biraz zor. Gözler kayıp, ameliyatı maliyetli. Doktorlara biz her taraftan ulaştık. Doktorlar diyor ki maliyeti yüksek. 400, 500 bin lira gibi miktar gider. Buradaki hocalarla da konuştuk. Yetkileri ve yapacakları bu kadarmış. Şu an içerdekinin iki tane çocuğu var. Rahmet edenin de 6 tane çocuğu var. Suçlu yakalandı, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Devletimizden, yetkililerden, Sağlık Bakanlığından bu ameliyatın yapılmasını talep ediyorum. Bizim de o kadar bütçemiz yok. Bir ev, bir araba var. Onlar da 200 bin lira etmiyor. Söylenen miktar 400, 500 bin liralık bir miktar" dedi.

Eniştesinin saldırısı sonucu ağır yaralandı, yüzü tanınmayacak hale geldi
Eniştesinin saldırısı sonucu ağır yaralandı, yüzü tanınmayacak hale geldi
Eniştesinin saldırısı sonucu ağır yaralandı, yüzü tanınmayacak hale geldi
Eniştesinin saldırısı sonucu ağır yaralandı, yüzü tanınmayacak hale geldi

Cengiz Aslan, Diyarbakır, Yenişehir, Hastane, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eniştesinin saldırısı sonucu ağır yaralandı, yüzü tanınmayacak hale geldi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Akar: İlk bilgilere göre helikopter kazası olumsuz hava şartları nedeniyle oldu Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil'in 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor Yüreğimizi yakan helikopter kazasında şehitlerimizin kimlikleri belli oldu Christoph Daum, Fenerbahçe'nin Antalya ile berabere kaldığı maçın ardından İstanbul paylaşımı yaptı Eşini ve kızını kaynar suyla haşlayan kocanın 'kazara oldu' savunmasına hakimden tepki Dzemaili'nin eski eşi Erjona Sulejmani'nin paylaştığı yarı çıplak poz sosyal medyada gündem oldu Çukur dizisine dahil olan Çağla Demir, pozlarıyla ilgi odağı oldu Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük oyuncu Murat Balcı ile aşk yaşıyor
Chelsea, deplasmanda Liverpool'u 1-0 yendi Chelsea, deplasmanda Liverpool'u 1-0 yendi         
01:12
MHP'li Ahmet Erbaş, 11 şehidimiz için başsağlığı mesajı paylaştı! Acı gerçeği sonradan öğrendi MHP'li Ahmet Erbaş, 11 şehidimiz için başsağlığı mesajı paylaştı! Acı gerçeği sonradan öğrendi         
23:52
Oktay Kaynarca, EDHO'nun Hayriye Anası, Sabina Toziya'nın sağlık durumuyla ilgili konuştu Oktay Kaynarca, EDHO'nun Hayriye Anası, Sabina Toziya'nın sağlık durumuyla ilgili konuştu         
23:29
Selçuk Bayraktar, 2010'da tanıştığı şehit Korgeneral Erbaş'ı anlattı: SİHA sistemlerinin gelişimine büyük katkı sağladı Selçuk Bayraktar, 2010'da tanıştığı şehit Korgeneral Erbaş'ı anlattı: SİHA sistemlerinin gelişimine büyük katkı sağladı         
22:03
Son Dakika: Bitlis'te askeri helikopter düştü: 11 askerimiz şehit, 2 askerimiz de yaralı Son Dakika: Bitlis'te askeri helikopter düştü: 11 askerimiz şehit, 2 askerimiz de yaralı         
18:22
Eczacının gösterdiği veresiye defterini gören Akşener şaşıp kaldı: Meğer bir şey bilmiyormuşuz Eczacının gösterdiği veresiye defterini gören Akşener şaşıp kaldı: Meğer bir şey bilmiyormuşuz         
17:23
Zehirli denizanasının soktuğu 17 yaşındaki genç yaşam mücadelesini kaybetti Zehirli denizanasının soktuğu 17 yaşındaki genç yaşam mücadelesini kaybetti         
15:25
8 yaşındaki Fortnite oyuncusu, 33 bin dolarlık anlaşma imzaladı! 8 yaşındaki Fortnite oyuncusu, 33 bin dolarlık anlaşma imzaladı!         
14:01
Ailesine kurşun yağdırdı! Eşi öldü, çocukları yaralı, baldızının yüzü tanınmayacak halde Ailesine kurşun yağdırdı! Eşi öldü, çocukları yaralı, baldızının yüzü tanınmayacak halde         
13:22
Kaçırıldığı öne sürülen Aleyna, sosyal medyada tanıştığı gençle Aksaray'a gitmiş Kaçırıldığı öne sürülen Aleyna, sosyal medyada tanıştığı gençle Aksaray'a gitmiş         
13:09
Anne babası kavga eden genç kız balkondan atladı! Cansız bedenin başında bile tartışmaya devam etmişler Anne babası kavga eden genç kız balkondan atladı! Cansız bedenin başında bile tartışmaya devam etmişler         
11:35
Evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp çöpe attı Evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp çöpe attı         
10:38
Aycan Yanaç'tan 'Survivor'daki kadınlar regl oluyor mu? Aycan Yanaç'tan 'Survivor'daki kadınlar regl oluyor mu?" sorusuna samimi cevap         
10:16
Aylık 1350 lira maaş alıyorlar ama hesap hareketlerinde milyonlar dönüyor Aylık 1350 lira maaş alıyorlar ama hesap hareketlerinde milyonlar dönüyor         
10:10
460 bin TL'ye aldığı sıfır otomobil hasarlı çıktı! Suçu kabul etmeyen bayi sadece ücretsiz bakım teklif etti 460 bin TL'ye aldığı sıfır otomobil hasarlı çıktı! Suçu kabul etmeyen bayi sadece ücretsiz bakım teklif etti         
09:24
Şişede durduğu gibi durmadı! 2 genç kız, birlikte alkol aldıkları adamlar tarafından darbedildi Şişede durduğu gibi durmadı! 2 genç kız, birlikte alkol aldıkları adamlar tarafından darbedildi         
08:54
Somondan döner yapan Tokatlı usta, taleplere yetişemiyor Somondan döner yapan Tokatlı usta, taleplere yetişemiyor         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2021 07:17:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eniştesinin saldırısı sonucu ağır yaralandı, yüzü tanınmayacak hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei