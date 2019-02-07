Son Dakika Haberleri: Eniştesinin Vurduğu Kayınbirader Kurtarılamadı (2)

Eniştesinin Vurduğu Kayınbirader Kurtarılamadı (2)

6 dakika önce

ADLİYEYE SEVK EDİLDİSivas'ta, kayınbiraderi Mustafa Çalışkan'ı tabancayla vurularak, öldüren Serdar D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eniştesinin Vurduğu Kayınbirader Kurtarılamadı (2), System.String[]
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sivas'ta, kayınbiraderi Mustafa Çalışkan'ı tabancayla vurularak, öldüren Serdar D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Serdar D., adliye girişinde, gazetecilerin sorularına yanıt vermedi. Serdar D.'nin Cumhuriyet Savcılığı'nda sorgusuna başlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:20 Kaynak: DHA

Sivas, Mustafa Çalışkan, Güncel
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