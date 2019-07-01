Son Dakika Haberleri: Eniştesinin yerine sınava girdiği iddiası
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Eniştesinin yerine sınava girdiği iddiası

26 dakika önce

Nevşehir'de, eniştesinin yerine ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavına (DGS) katıldığı öne sürülen kişi yakalandı.

Eniştesinin yerine sınava girdiği iddiası, System.String[]
Nevşehir'de, eniştesinin yerine ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavına (DGS) katıldığı öne sürülen kişi yakalandı.

Hafta sonunda ÖSYM tarafından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde gerçekleştirilen sınav için kontrolden geçip salona giren M.T, polisin dikkatini çekti. Sınavın ardından gözaltına alınan M.T, D.E. adına düzenlenen kimliğin kendisine ait olmadığını itiraf etti.
Emniyet Müdürlüğüne götürülerek ifadesi alınan M.T'nin, düğün hazırlıkları yaptığı için sınava hazırlanamayan eniştesi D.E. yerine sınava girdiğini söylediği öğrenildi.
M.T. ve D.E. hakkında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmeti hakkında kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:02 Kaynak: AA
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