Eniştesiyle tartıştığı sırada ablasını silahla öldürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eniştesiyle tartıştığı sırada ablasını silahla öldürdü - Son Dakika

Eniştesiyle tartıştığı sırada ablasını silahla öldürdü

7 saat önce

Konya'da, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen eniştesiyle tartıştığı sırada yanlışlıkla ablasını silahla vurarak öldüren zanlı ve ağabeyi gözaltına alındı.

Konya'da, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen eniştesiyle tartıştığı sırada yanlışlıkla ablasını silahla vurarak öldüren zanlı ve ağabeyi gözaltına alındı.

Meram ilçesi Sahibata Mahallesi Kale Sokak'ta ikamet eden Ebumüslüm Kip'in evine, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen kayınbiraderleri Hüseyin B. (37) ile Haydar B. (24) geldi.

Kayınbiraderler, bir süre sonra enişteleri Ebumüslüm Kip ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi ve sokağa taşması üzerine Hüseyin B, yanında getirdiği kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabancayla rastgele ateş etti.

Bu sırada evin önünde duran Ebumüslüm Kip'in eşi Bahtiyar Kip'e (44) iki kurşun isabet etti.

Ağır yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekiplerince Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Bahtiyar Kip, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hüseyin B. ile ağabeyi Haydar B'yi gözaltına aldı.

Hüseyin B'nin, emniyetteki ifadesinde, ablasını kendisinin öldürmediğini savunduğu belirtildi.

İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hüseyin B'nin, denetimli serbestlik kapsamında cezaevinden çıktığı, hakkında "kasten yaralama, hırsızlık, kamu malına zarar verme, uyuşturucu madde kullanma" gibi suçlardan 26 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Eniştesiyle tartıştığı sırada ablasını silahla öldürdü

Meram, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 04:52 Kaynak: AA
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