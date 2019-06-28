Son Dakika Haberleri: Enjeksiyon makinesinden sızan dumandan en az 15 kişi zehirlendi
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Enjeksiyon makinesinden sızan dumandan en az 15 kişi zehirlendi

1 saat önce

SAMSUN (İHA) – Samsun'da Organize Sanayi Bölgesinde bir plastik fabrikasında enjeksiyon makinesinden sızan dumandan etkilenen en az 15 kişi hastanelik oldu.

Enjeksiyon makinesinden sızan dumandan en az 15 kişi zehirlendi, System.String[]
SAMSUN (İHA) – Samsun'da Organize Sanayi Bölgesinde bir plastik fabrikasında enjeksiyon makinesinden sızan dumandan etkilenen en az 15 kişi hastanelik oldu. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:09 Kaynak: İHA
Samsun, 3. Sayfa
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