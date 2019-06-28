Enjeksiyon makinesinden sızan dumandan en az 15 kişi zehirlendi
1 saat önce
SAMSUN (İHA) – Samsun'da Organize Sanayi Bölgesinde bir plastik fabrikasında enjeksiyon makinesinden sızan dumandan etkilenen en az 15 kişi hastanelik oldu.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:09 Kaynak: İHA
SAMSUN (İHA) – Samsun
'da Organize Sanayi Bölgesinde bir plastik fabrikasında enjeksiyon makinesinden sızan dumandan etkilenen en az 15 kişi hastanelik oldu. - SAMSUN
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