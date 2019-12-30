Enjektör kutusuna sentetik uyuşturucu gizleyen sanıklar hakim karşısında - Son Dakika

Kayseri'de enjektör kutusunun içine gizledikleri sentetik uyuşturucuyla yakalanan 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Erkan C, Ahmet A, Mehmet K. ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık Ruken C. ise duruşmaya katılmadı.

Etkin pişmanlıkta bulunan sanık Ercan C, sanıklar Ahmet A. ile Mehmet K'nin Van'da bulunan medikal dükkanında bir araya geldiklerini ve Ahmet'in, "Senin maddi durumun kötü, sana 7 bin lira para vereyim, uyuşturucuyu Ankara'ya götür." dediğini öne sürdü.

Araç kiraladığını ve sanık Ahmet A'dan ameliyat malzemeleri bulunan enjektör kutusunun içine gizlenen bin 250 gram uyuşturucuyu alarak Van'dan Ankara'ya doğru yola çıktığını anlatan Erkan C, " Malatya'da köpeğe çarptım. Araç arıza yaptı. Ahmet'i aradım, onun da başka bir araç ile geldiğini öğrendim. Çekici çağırıp aracı çekiciye yükleyerek yola devam etti. Kayseri'de bulunan polis uygulama noktasında yakalandım. Pişmanım. Verilecek her türlü cezaya razıyım." diye konuştu.

Suçlamaları reddeden sanık Ahmet A.ise sanıklar Erkan C. ve Mehmet K'nin ortak olduğunu ve uyuşturucuyu İran'dan aldıklarını öne sürdü.

Sanık Mehmet K. de suçlamaları reddederek tahliye ve beraatini istedi.

Duruşma savcısı, mütalaasında sanıklar Ahmet A, Mehmet K. ve Erkan C'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını, sanık Erkan C'nin etkin pişmanlıktan yararlandırılmasını, sanık Ruken C'nin ise beraatini istedi.

Sanık avukatlarının esasa ilişkin savunmalarını hazırlamak üzere süre talep etmelerinin ardından mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.