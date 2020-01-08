Enjektör kutusuna uyuşturucu gizleyen sanıklara hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Enjektör kutusuna uyuşturucu gizleyen sanıklara hapis cezası - Son Dakika

Enjektör kutusuna uyuşturucu gizleyen sanıklara hapis cezası

6 saat önce

Kayseri'de enjektör kutusuna gizledikleri sentetik uyuşturucuyla yakalanan iki sanığa 15'er yıl, bir sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Enjektör kutusuna uyuşturucu gizleyen sanıklara hapis cezası, System.String[]

Kayseri'de enjektör kutusuna gizledikleri sentetik uyuşturucuyla yakalanan iki sanığa 15'er yıl, bir sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Ahmet Arvas, Mehmet Kadak ve Erkan C ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Ruken C. ve Murat Eren C. duruşmaya katılmadı.

Duruşma savcısı, önceki celse verdiği mütalaasını yineleyerek, sanıklar Arvas, Kadak ve Erkan C'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını, Erkan C'nin etkin pişmanlıktan yararlandırılmasını, Ruken C. ve Murat Eren C'nin ise beraatini istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözleri sorulan sanıklardan Erkan C, soruşturma ve kovuşturma sürecinde her ne yaşadıysa onları anlattığını belirterek, "Çok pişmanım, tahliye ve beraatimi istiyorum." dedi.

Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar Arvas ve Kadak da tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklar Arvas ve Kadak'a, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıl hapis ve 30'ar bin lira adli para cezası, etkin pişmanlığı kabul edilen Erkan C'ye ise 7 yıl 6 ay hapis ve 15 bin lira adli para cezası vererek tutukluluklarının devamına, sanıklar Ruken C. ve Murat Eren C'nin beraatine hükmetti.

Van'dan aldığı uyuşturucuyu kiraladığı araçla Ankara'ya götürmek üzere yola çıkan Erkan C'nin kullandığı otomobil, polis ekiplerince Kayseri girişindeki uygulama noktasında durdurulmuş, araçta medikal malzemelerin arasında enjektör kutusu içinde 1253 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmiş, Erkan C. ile bağlantılı olduğu 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:46 Kaynak: AA
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