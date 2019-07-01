Son Dakika Haberleri: ENKA Açıkhava Buluşmaları 31 yaşında!
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ENKA Açıkhava Buluşmaları 31 yaşında!

3 dakika önce

ENKA, 2 Temmuz'da başlayacak etkinlikler ile yaza merhaba diyor.

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ENKA, 2 Temmuz'da başlayacak etkinlikler ile yaza merhaba diyor. "Don Kişot'um Ben" adlı tiyatro oyunuyla açılış yapacak yaz etkinlikleri boyunca Fazıl Say, Mor ve Ötesi, Teoman, Sertab Erener ve Karsu başta olmak üzere birçok isim sahne alacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:08 
Ekonomi
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