ENKA Açıkhava Buluşmaları 31 yaşında!
3 dakika önce
ENKA, 2 Temmuz'da başlayacak etkinlikler ile yaza merhaba diyor.
ENKA, 2 Temmuz'da başlayacak etkinlikler ile yaza merhaba diyor. "Don Kişot'um Ben" adlı tiyatro oyunuyla açılış yapacak yaz etkinlikleri boyunca Fazıl Say, Mor ve Ötesi, Teoman, Sertab Erener ve Karsu başta olmak üzere birçok isim sahne alacak.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:08
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