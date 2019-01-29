Enka Kültür Sanat Tiyatro Buluşmaları 12 Şubat'ta Başlıyor

Kültür sanatın daimi destekçisi ENKA Kültür Sanat, 12 Şubat'ta perdelerini açıyor.

31. Yıl ENKA Kültür Sanat Tiyatro Buluşmaları, ilk haftayı yönetmen haftası olarak belirleyerek İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu Işıl Kasapoğlu'nun Profesyonel oyunuyla açılışı yapacak. Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Gülen Çehreli, Cenap Oğuz'un rol aldığı Profesyonel, 12 Şubat Salı akşamı izleyicisine soluk soluğa dakikalar yaşatacak.

Buluşmaların bir sonraki konuğu 14 Şubat Perşembe akşamı Sâdık Hidâyet'in romanından sahneye uyarlanan, yine Işıl Kasapoğlu'nun yönetmenliğinde ve Sermet Yeşil'in tek başına rol aldığı Kör Baykuş oyunu olacak. Buluşmalara 18 Şubat'ta Tiyatroadam'ın sahneye koyduğu Meçhul Paşa oyunu, 26 Şubat'ta ise Duru Tiyatro'nun Yüzleşme adlı oyunu konuk olacak.

ENKA'da Tiyatro Baharı Yaşanacak

ENKA Kültür Sanat Tiyatro Buluşmaları, 5 Mart'ta Perdeci Oyuncuları - Aysa Prodüksiyon imzalı 1984 – Büyük Gözaltı oyunu, 19 Mart'ta Gizem Bilgen'in koreografisini yaptığı dans gösterisidisLOKASYON ile devam edecek.

27 Mart Dünya Tiyatro Günü bu yıl sahne yine deneyimli tiyatro müzisyeni Çiğdem Erken ve orkestrası ile ünlü sanatçıları ağırlayacak. Çiğdem Erken ve ENKA Kültür Sanat özel prodüksiyonuyla beşinci kez gerçekleştirilecek Sahnelerden Aşk Şarkıları özel konserinde sürpriz oyuncular ve ünlü isimler sahne alacak.

Bahar aylarını tiyatro şölenine dönüştürecek etkinliklere 2 Nisan'da Moda Sahnesi'nin sahnelediği Kıyı, 8 Nisan'da Zebercet oyunu ile Talimhane Tiyatrosu, 10 Nisan'da Tiyatro Öteki Hayatlar'ın Persona oyunu, 12 Nisan'da Tiyatro Hemhal'in sahnelediği Tırnak İçinde Hizmetçiler, 15 Nisan'da Dostlar Tiyatrosu'nun Merhaba oyunu konuk olacak.

Bize Bir Tiyatro Müzesi Gerek

9 Nisan günü saat 13:30'da Müjdat Gezen, Can Gürzap, Tilbe Saran, Şevket Çoruh, Özalp Birol gibi sanatçıların katılımı ile gerçekleşmesi planlanan, yeni kurulmuş olan Türkiye Tiyatro Vakfı'nın düzenlediği"Bize Bir Tiyatro Müzesi Gerek" adlı Panel sonunda dinleyicilerle, konu çerçevesinde sohbet edilecek, sorular yanıtlanacak. "

En güzel melodiler

Çocukların da yine unutulmadığı Tiyatro Buluşmalarında ENKA Sahnesi, 3 Mart'ta Barış için Müzik Orkestrası'nın sahne alacağı – Neşeli Pazarlar etkinliğine ev sahipliği yapacak.