Son Dakika Haberleri: Enka Kültür Sanat Tiyatro Buluşmaları 31. yılında

Enka Kültür Sanat Tiyatro Buluşmaları 31. yılında

32 dakika önce

ENKA Kültür Sanat, "tutkuyla tiyatro" mottosuyla 12 Şubat Salı günü perdelerini açıyor.

Enka Kültür Sanat Tiyatro Buluşmaları 31. yılında, System.String[]
ENKA Kültür Sanat, "tutkuyla tiyatro" mottosuyla 12 Şubat Salı günü perdelerini açıyor. 13 performansın seyirci karşısına çıkacağı 31. Yıl Tiyatro Buluşmaları'nın ilk haftasında sahne, yönetmen Işıl Kasapoğlu'nun oyunlarına ayrılıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:12 

Ekonomi
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