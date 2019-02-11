Enka Kültür Sanat Tiyatro Buluşmaları 31. yılında
32 dakika önce
ENKA Kültür Sanat, "tutkuyla tiyatro" mottosuyla 12 Şubat Salı günü perdelerini açıyor.
ENKA Kültür Sanat, "tutkuyla tiyatro" mottosuyla 12 Şubat Salı günü perdelerini açıyor. 13 performansın seyirci karşısına çıkacağı 31. Yıl Tiyatro Buluşmaları'nın ilk haftasında sahne, yönetmen Işıl Kasapoğlu'nun oyunlarına ayrılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:12
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