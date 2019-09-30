ENKA Müzik Buluşmaları yarın başlıyor

ENKA Kültür Sanat, "31. Yıl Müzik Buluşmaları" kapsamında Türkiye'nin ve dünyanın müziğini İstanbullularla buluşturacak.

ENKA Oditoryumu'nda düzenlenecek müzik buluşmaları, oda müziğine yeni bir soluk getiren Trio Hexis ile yarın başlayacak.

Piyanoda Gökhan Aybulus, kemanda Erkin Onay ve viyolonselde Çağ Erçağ'dan oluşan topluluk, bu ilk konserinde Ludwig van Beethoven, İlhan Baran ve Johannes Brahms'ın eserlerinden oluşan repertuvarı müzikseverlerin beğenisine sunacak.

ENKA Kültür Sanat'ın daimi sanatçısı, dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say da 8 Ekim akşamı kendi eserlerinin yanı sıra çağdaş bestecilerin eserlerini icra edecek.

Repertuvarlarında birlikte çaldıkları orijinal besteler ve Güney Amerika dolaylarından seçme eserler barındıran Pow Trio'yu 15 Ekim'de konuk edecek "31. Yıl Müzik Buluşmaları", 22 Ekim'de Birsen Tezer'i ağırlayacak. Tezer'e konserde Cem Adrian konuk sanatçı olarak eşlik edecek.

Etkinlik kapsamında kasım ayının ilk konuğu Barış İçin Müzik Orkestrası olacak. Barış için Müzik Vakfı tarafından kurulan orkestra, 3 Kasım'da müzikseverlerle buluşacak.

Buluşmalarda 19 Kasım'da sahne alacak Moskova Çaykovski Konservatuvarı Piyano Bölümü Profesörü Andrey Pisarev, Franz Schubert'in eserlerinden oluşan bir seçki sunacak.

"ENKA Kültür Sanat 31. Yıl Müzik Buluşmaları", piyanonun genç yıldızı Ayşe Deniz Gökçin'in, 26 Kasım'da klasik ve modern müziği birleştiren konseriyle sona erecek.