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ENKA Sanat, 2 oyunla bu ay tiyatroseverleri ağırlayacak - Son Dakika

ENKA Sanat, 2 oyunla bu ay tiyatroseverleri ağırlayacak

11.02.2022 20:43
ENKA Sanat, 2 oyunla bu ay tiyatroseverleri ağırlayacak

ENKA Sanat, yeni sezon programı kapsamında şubatta iki tiyatro oyununa ev sahipliği yapıyor.

ENKA Sanat, yeni sezon programı kapsamında şubatta iki tiyatro oyununa ev sahipliği yapıyor.

Dot Tiyatro'nun sahneye koyduğu "Sesin Resmi" ile Ayşenil Şamlıoğlu ve Reha Özcan'ı bir araya getiren "İki Kişilik Hırgür" ENKA Oditoryumu'nda tiyatroseverlerle buluşacak.

Kieran Hurley'nin yazdığı, Mert Öner'in yönettiği, Esra Bezen Bilgin ve Yağız Can Konyalı'nın rol aldığı "Sesin Resmi" 15 Şubat'ta sahnelenecek.

Edinburgh'ta geçen, fakat İstanbul'a uyarlanan oyun, yazmaya olan inancını kaybetmiş oyun yazarı bir kadın ve hayatın şiddetinden kendini resim çizerek korumaya çalışan genç bir erkeğin şehrin tepelerinde karşılaşmasını konu alıyor.

Işıl Kasapoğlu'nun çevirip yönettiği "İki Kişilik Hırgür" ise 22 Şubat'ta seyircilerin beğenisine sunulacak.

Absürt tiyatronun önde gelen temsilcilerinden Eugene Ionesco'nun kaleme aldığı oyun, 2. Dünya Savaşı sonrasında yaşanan toplumsal erozyonu, şiddetin ve umutsuzluğun bireyler üzerindeki yıkıcı etkilerini kendi dünyalarına kapanan bir adamla bir kadın üzerinden aktarıyor.

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Yağız Can Konyalı, Reha Özcan, Tiyatro, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ENKA Sanat, 2 oyunla bu ay tiyatroseverleri ağırlayacak - Son Dakika


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