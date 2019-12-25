ENKA ve TED takımları hem erkeklerde hem kadınlarda finale yükseldi

ENKA Spor Kulübü'nün ev sahipliği yaptığı organizasyonda ENKA ve TED takımları hem erkeklerde hem kadınlarda finalist oldu.



Erkekler yarı finalinde ENKA, ATDSK'yi, TED de Yeni Mahalle'yi 4-0'lık sonuçlarla mağlup ederek adlarını finale yazdırdı.



Kadınlarda ise ENKA, Play Tenis'i 4-0, TED de Alaçatı'yı 3-1 yenerek finale yükseldi.



Organizasyonda kadınlar finali yarın, erkekler finali ise 27 Aralık Cuma günü oynanacak.



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