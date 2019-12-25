ENKA ve TED takımları hem erkeklerde hem kadınlarda finale yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Spor ENKA ve TED takımları hem erkeklerde hem kadınlarda finale yükseldi - Son Dakika Spor

ENKA ve TED takımları hem erkeklerde hem kadınlarda finale yükseldi

6 saat önce

ENKA Spor Kulübü'nün ev sahipliği yaptığı organizasyonda ENKA ve TED takımları hem erkeklerde hem kadınlarda finalist oldu.

ENKA ve TED takımları hem erkeklerde hem kadınlarda finale yükseldi, System.String[]

ENKA Spor Kulübü'nün ev sahipliği yaptığı organizasyonda ENKA ve TED takımları hem erkeklerde hem kadınlarda finalist oldu.


Erkekler yarı finalinde ENKA, ATDSK'yi, TED de Yeni Mahalle'yi 4-0'lık sonuçlarla mağlup ederek adlarını finale yazdırdı.


Kadınlarda ise ENKA, Play Tenis'i 4-0, TED de Alaçatı'yı 3-1 yenerek finale yükseldi.


Organizasyonda kadınlar finali yarın, erkekler finali ise 27 Aralık Cuma günü oynanacak.


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Yeni Mahalle, Aralık, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:31 
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