Enkaz alanı havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Enkaz alanı havadan görüntülendi - Son Dakika

Enkaz alanı havadan görüntülendi

6 saat önce

Elazığ'da merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi'nde deprem nedeniyle çöken 4 katlı binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Enkaz alanı havadan görüntülendi, System.String[]

Elazığ'da merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi'nde deprem nedeniyle çöken 4 katlı binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmalar drone ile havadan görüntülendi. - ELAZIĞ

Deprem, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:05 Kaynak: İHA
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