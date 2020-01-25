Enkaz alanı havadan görüntülendi - Son Dakika

Enkaz alanı havadan görüntülendi
6 saat önce
Elazığ'da merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi'nde deprem nedeniyle çöken 4 katlı binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:05 Kaynak: İHA
Elazığ'da merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi'nde deprem nedeniyle çöken 4 katlı binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmalar drone ile havadan görüntülendi. - ELAZIĞ
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