Enkaz altında 9 hayvanı telef olan yetiştirici: "15 dakika önce biz çıkmasaydık 10 kişi gittiydik" - Son Dakika

Kırıkkale'de aşırı yağışlara dayanamayan ahırın çökmesi neticesinde yaklaşık 100 bin lira değerinde olan 9 büyükbaş hayvan enkaz altında kalarak telef oldu. Köyde hayvan yetiştiricilik yapan Fuat Çakmak, "Zaten 15 dakika önce biz çıkmasaydık zaten 10 kişi gittiydik" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı Uzunlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı yağışlar neticesinde içerisinde büyükbaş hayvanların olduğu ahır çöktü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekiplerince, enkaz altından 5 hayvan canlı olarak kurtarıldı. Yaklaşık 100 bin lira değerinde olan 9 büyükbaş hayvan da telef oldu. Köyde hayvan yetiştiriciliği yapan Fuat Çakmak (67), İHA muhabirine yaptığı açıklamada 37 büyükbaş hayvandan 9'unun telef olduğunu söyledi.

"15 dakika önce biz çıkmasaydık 10 kişi gittiydik"

Çökmenin yağmurdan kaynaklandığını belirten Çakmak, "Burayı yapacak gücüm yok. Kaymakam Bey, AFAD, sağlık geldi. Hepsine teşekkür ediyorum. Zaten 15 dakika önce biz çıkmasaydık zaten 10 kişi gittiydik. 9 tane malım gitti ortalama en az 100 bin lira para. Zaten paramda yok. Toplamda 37 malım vardı. Diğerlerini bıraktıydık bunları da kurtaramadık. Bu sene yağmurdan dolayı toprak kayma yaptı." dedi. - KIRIKKALE