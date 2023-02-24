Enkaz altında ablasına umut olmak için kucağındaki ölmüş yeğenine ninni söylemiş - Son Dakika
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Enkaz altında ablasına umut olmak için kucağındaki ölmüş yeğenine ninni söylemiş

24.02.2023 11:33
Enkaz altında ablasına umut olmak için kucağındaki ölmüş yeğenine ninni söylemiş

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Erzurum'dan Malatya'ya giden arama kurtarma ekibindeki dağcı öğretmen Erdal Emeç, kurtardıkları bir aileden kadının, enkaz altında birlikte kaldığı ablasına umut olmak için kucağındaki ölmüş yeğenine ninni söylediğini anlattı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Erzurum'dan Malatya'ya giden arama kurtarma ekibindeki dağcı öğretmen Erdal Emeç, kurtardıkları bir aileden kadının, enkaz altında birlikte kaldığı ablasına umut olmak için kucağındaki ölmüş yeğenine ninni söylediğini anlattı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından, Erzurum'dan gönüllü Malatya'ya giden ve 19 kişiyi enkazdan kurtaran 6'sı kadın 37 kişilik öğretmen grubu, yaşadıklarını unutamıyor.

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi ve aynı zamanda Reşit Karabacak Spor Lisesi Müdür Yardımcısı olan Erdal Emeç, AA muhabirine, deprem bölgesine Alpin ve Ejder 3200 spor kulüpleri üyeleriyle gittiklerini söyledi.

Öğretmenlerden oluşan arama kurtarma ekiplerinin Malatya'da canla başla enkazda arama kurtarma çalışması yaptığını ifade eden Emeç, "Arama kurtarma çalışmalarında 19 kardeşimizi canlı olarak enkazdan çıkardık. İlk gün 9 saatlik çalışma yaptık ve hiç bir canlı emaresine rastlamamıştık. Tam o 9 saatin sonunda bir kız babasına enkaz altından mesaj atmıştı. Deprem olduktan 19 saat sonra bu babanın telefondaki mesajından yola çıkarak, o binanın enkazında çalışma yapmaya başladık ve onunla 9 kişiyi kurtardık." dedi.

Emeç, enkazdan çıkardıkları bir kadının anlattıklarıyla duygulu anlar yaşadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Kurtardığımız kadınlardan biri ablasına bebeği için 'yaşıyor kucağımda, ona ninniler söylüyorum uyuttum' demiş. Biz bile enkazdan çıkartıncaya kadar bebeğin öldüğünü bilmiyorduk. O kızımız bebeğin öldüğünü biliyordu ama biz bilmiyorduk. Bebeğin annesine moral vermek için öyle demiş, o duruşu ile oradakilerin hayatını kurtardı. Kızımız 170 kiloydu ve 40 santimetre bir aralıktaydı. Bunu çıkarmamız mümkün değildi. O kızımız sayesinde oradaki 9 kişiyi kurtardık."

Emeç, Erzurum'a dönünce de depremzedelerin tahliyeleri için çalıştıklarını ve bugüne kadar 1025 kişiyi 26 otobüsle kente getirdiklerini anlattı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birimi Ekip Lideri Murat Görçek ise deprem bölgesine olumsuz hava koşulları nedeniyle zor şartlarda ulaştıklarını ifade etti.

Deprem bölgesinde yaşadıklarını unutamadıklarını söyleyen Görçek, enkaz altında kimse kalmayana kadar gece gündüz çalıştıklarını dile getirdi.

Milli Eğitim Müdürlüğünde özel kalemde görevli öğretmen Alparslan Topçu da arama kurtarma çalışmalarının yanında Doğanşehir'deki kapalı spor salonunda depremzedelerin barınma, yiyecek ve gıda ihtiyaçlarını da karşıladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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