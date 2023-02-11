ENKAZ ALTINDA BİRBİRLERİNE SARILI BULUNMUŞLARDI, SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR - Son Dakika
Üye Girişi

ENKAZ ALTINDA BİRBİRLERİNE SARILI BULUNMUŞLARDI, SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

11.02.2023 14:57

HATAY'ın Antakya ilçesinde Rana Apartmanı'nın enkazında hayatını kaybeden Mehmet Okay (45), eşi Ebru Okay (45), çocukları Hayrettin Yiğit Okay (15) ile Beren Okay (6) İzmit'te son yolculuğuna uğurlandı.

HATAY'ın Antakya ilçesinde Rana Apartmanı'nın enkazında hayatını kaybeden Mehmet Okay (45), eşi Ebru Okay (45), çocukları Hayrettin Yiğit Okay (15) ile Beren Okay (6) İzmit'te son yolculuğuna uğurlandı. Arama-kurtarma ekipleri tarafından cenazelerine ulaşılan Okay ailesinin enkaz altında birbirlerine sarılı vaziyette oldukları öğrenildi.

Antakya'da yaşayan inşaat mühendisi Mehmet Okay, eşi öğretmen Ebru Okay, çocukları Hayrettin Yiğit Okay ile Beren Okay, depremde Rana Apartmanı'nın enkazında kaldı. Arama kurtarma çalışmaları sonucu Okay ailesinin cenazelerine depremin 4'üncü günü ulaşıldı. Antakya'da tamamlanan işlemlerin ardından cenazeler, akrabalarının burada olması nedeniyle İzmit'e getirildi. Eren Camisi'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Okay ailesinin üyeleri İzmit Kent Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazına katılan Okay ailesinin yakınları tabutların başında uzun süre gözyaşı döktü. Arama-kurtarma ekipleri tarafından cenazelerine ulaşılan Okay ailesinin enkaz altında birbirlerine sarılı vaziyette oldukları öğrenildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlanan Okay ailesi, enkaz altında birbirlerine sarılı vaziyette bulunmuş Gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlanan Okay ailesi, enkaz altında birbirlerine sarılı vaziyette bulunmuş ANTAKYA SANAYİ SİTESİ, DEPREMDE HARABEYE DÖNDÜ ANTAKYA SANAYİ SİTESİ, DEPREMDE HARABEYE DÖNDÜ 114 saat sonra doğum gününde kurtarıldı 114 saat sonra doğum gününde kurtarıldı

Ebru Okay, Kocaeli, Antakya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ENKAZ ALTINDA BİRBİRLERİNE SARILI BULUNMUŞLARDI, SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:05 Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan tepki çeken sözler! Depremde yerle bir olan Rönesans Rezidans'ın müteahhidini savundu
16:49 Fenerbahçeli Joshua King'den depremzedelere destek! Eşinin evden paylaştığı fotoğraf takdir topladı
16:41 Görüntülü konuştular! Enkazdan çıkarılan minik Mesut'un Arda Güler'e sorduğu soru tebessüm ettirdi
16:29 Bakan Koca paylaştı! İşte 132 saat sonra enkazdan çıkarılan Şengül'ün ilk isteği
15:02 Yağmacıların yolunu kesip tehdit ettiği şoför konuştu: 'Seve seve vereceksin' dediler, ikna ettim
14:41 Gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlanan Okay ailesi, enkaz altında birbirlerine sarılı vaziyette bulunmuş
14:33 129 saatlik karanlığın ardından gökyüzünü görünce böyle bağırdı: Allah'ım şükürler olsun, güneşi gördüm
16:04 A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, depremzedeler için kasiyerlik yaptı
13:03 35 yıl sonra bir ilk! Türkiye-Ermenistan sınır kapısı yardım konvoylarının gelmesi için açıldı
13:51 Müteahhidin kaçtığı öne sürülüyor! 80 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı'nda felaket göz göre göre gelmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2023 17:27:20. #1.13#
SON DAKİKA: ENKAZ ALTINDA BİRBİRLERİNE SARILI BULUNMUŞLARDI, SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement