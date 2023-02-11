Antakya'da yaşayan inşaat mühendisi Mehmet Okay, eşi öğretmen Ebru Okay, çocukları Hayrettin Yiğit Okay ile Beren Okay, depremde Rana Apartmanı'nın enkazında kaldı. Arama kurtarma çalışmaları sonucu Okay ailesinin cenazelerine depremin 4'üncü günü ulaşıldı. Antakya'da tamamlanan işlemlerin ardından cenazeler, akrabalarının burada olması nedeniyle İzmit'e getirildi. Eren Camisi'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Okay ailesinin üyeleri İzmit Kent Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: DHA

Ebru Okay, Kocaeli, Antakya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ENKAZ ALTINDA BİRBİRLERİNE SARILI BULUNMUŞLARDI, SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR - Son Dakika

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