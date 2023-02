ENKAZ ALTINDA BİRBİRLERİNE SARILI BULUNMUŞLARDI, SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

HATAY'ın Antakya ilçesinde Rana Apartmanı'nın enkazında hayatını kaybeden Mehmet Okay (45), eşi Ebru Okay (45), çocukları Hayrettin Yiğit Okay (15) ile Beren Okay (6) İzmit'te son yolculuğuna uğurlandı. Arama-kurtarma ekipleri tarafından cenazelerine ulaşılan Okay ailesinin enkaz altında birbirlerine sarılı vaziyette oldukları öğrenildi.

Antakya'da yaşayan inşaat mühendisi Mehmet Okay, eşi öğretmen Ebru Okay, çocukları Hayrettin Yiğit Okay ile Beren Okay, depremde Rana Apartmanı'nın enkazında kaldı. Arama kurtarma çalışmaları sonucu Okay ailesinin cenazelerine depremin 4'üncü günü ulaşıldı. Antakya'da tamamlanan işlemlerin ardından cenazeler, akrabalarının burada olması nedeniyle İzmit'e getirildi. Eren Camisi'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Okay ailesinin üyeleri İzmit Kent Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazına katılan Okay ailesinin yakınları tabutların başında uzun süre gözyaşı döktü. Arama-kurtarma ekipleri tarafından cenazelerine ulaşılan Okay ailesinin enkaz altında birbirlerine sarılı vaziyette oldukları öğrenildi.