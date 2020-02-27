Enkaz altında bulunan değerli eşyalar depremzedelere teslim ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Enkaz altında bulunan değerli eşyalar depremzedelere teslim ediliyor - Son Dakika

Enkaz altında bulunan değerli eşyalar depremzedelere teslim ediliyor

6 saat önce

Elazığ'da enkaz altında bulunan ziynet eşyaları, para ve değerli eşyalar depremzedelere teslim ediliyor.

Enkaz altında bulunan değerli eşyalar depremzedelere teslim ediliyor, System.String[]

Elazığ'da enkaz altında bulunan ziynet eşyaları, para ve değerli eşyalar depremzedelere teslim ediliyor.

Merkezi Sivrice ilçesi olan 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaraların hızla sarılması, mağduriyetlerin giderilmesi için ilgili bakanlıklar öncülüğünde başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Türkiye genelindeki 81 ilden gelen 1000 personelle yürütülen hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı kentte, hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma işlemleri devam ediyor.

Bakanlık personelince gerçekleştirilen enkaz kaldırma çalışmaları sırasında depremzedelere ait ziynet eşyası, para ve değerli eşyalara da rastlanılıyor.

Bulunan eşyalar İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edilerek, güvenlik güçleri aracılığıyla sahiplerine ulaştırılıyor.

Ekipler şimdiye kadar yürütülen çalışmalarda çok sayıda kol saati, küpe, yüzük, cep telefonu, bilgisayar, künye, kolye, bileklik, altın ve nakit para ile karşılaştı.

Bulunan pek çok değerli eşya sahiplerine teslim edildi. Ancak güvenlik güçlerine teslim edilen birçok saat, kolye, alyans, bilgisayar, yüzük, nakit para ile kadın çantası, cüzdan, evlenme cüzdanı, çantalar ve birçok hatırayı barındıran eşyanın da sahiplerini beklediği belirtildi.

Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:18 Kaynak: AA
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