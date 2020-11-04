Enkaz altında da "öğretmenlik" yapmış - Son Dakika

Enkaz altında da "öğretmenlik" yapmış

04.11.2020 15:49
Enkaz altında da

İzmir'de meydana gelen depreme, Yılmaz Erbek Apartmanı'nın zeminindeki markette yakalanan ve 15,5 saat enkaz altında kalan emekli Sağlık Meslek Lisesi öğretmeni Fadimana Tolu, enkaz altında adeta öğretmenlik yaptığı iki kadının yeniden yaşama dönmesini sağlandığını söyledi.

İzmir'de meydana gelen depreme, Yılmaz Erbek Apartmanı'nın zeminindeki markette yakalanan ve 15,5 saat enkaz altında kalan emekli Sağlık Meslek Lisesi öğretmeni Fadimana Tolu, enkaz altında adeta öğretmenlik yaptığı iki kadının yeniden yaşama dönmesini sağlandığını söyledi.

Evinin bulunduğu Karagül Apartmanı da ağır hasar alan 3 çocuk annesi 53 yaşındaki Fadimana Tolu, Ege Üniversitesi Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

Fadimana Tolu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, askere gitme hazırlığı yapan oğlu için yaptığı alışveriş sırasında deprem olduğunu belirtti.

Kendisini marketin çıkış kapısına yakın bir noktada bir anda yerde bulduğunu ve tavanın üzerine çöktüğünü anlatan Tolu, bir "yaşam üçgeni" bulduğunu, emekli Sağlık Meslek Lisesi öğretmeni olduğu için de iyi bildiği hayatta kalma tekniklerini uyguladığını dile getirdi.

Cep telefonu bataryasını da idareli kullanmaya çalıştığını anlatan Tolu, çocukları ve AFAD ekibiyle de iletişim kurup yerinin tespit edilmesini sağladığını anlattı. Tolu, "Ekiplerin sesini duyunca, o sözleri aklımda tutarak mesaj yoluyla çocuklarıma yazdım. Cep telefonu ışığımla ekiplere yerimi belli etmeye çalıştım. O sayede kurtarma ekipleri beni 15,5 saatte kurtardılar." diye konuştu.

Tolu, enkaz altındayken hiç moralini bozmadığını, arama kurtarma ekiplerinin de kendisine bu sürede hep moral verdiğini anlattı.

"Gülçin ve Hülya ile bir araya gelmek istiyorum"

Kendisiyle aynı markette depreme yakalanan ve enkaz altında kalan iki kadınla da sesli olarak iletişim kurduklarını da dile getiren Tolu, şöyle dedi:

"İsimlerinin Gülçin ve Hülya olduğunu öğrendiğim kadınlara enkaz altında neler yapmaları gerektiğini anlattım. Onlara elini ayağını oynatmalarını söyledim. Enkaz altında panik halinde oldukları için oksijeni idareli kullanmalarını söyledim. Sesleri duymayınca onlara hep seslendim. Bu sayede uyanık kalmalarını da sağladım. Benden sonra onlar da kurtarıldı. Hülya Hanım ile hastanede karşılaştık. Bana çok teşekkür etti. İyileşmelerinin ardından ikisiyle de bir araya gelmek isterim."

Emin Resul Tolu da annesiyle alışveriş yapmak için evden çıktıklarını, kendisiyle ayrıldıktan kısa bir süre sonra deprem olduğunu söyledi.

Koşturmaya başladığını ve annesini telefonla aradığını kaydeden Tolu, "Kendisinin göçük altında olduğunu söyledi. 'Anne dayan yetişiyorum' dedim. 15,5 saat annemin çıkmasını bekledik. Sürekli telefonla görüştük. Annem ekipleri yönlendirdi. Annemle iletişim kuran ablaların da sağlığı iyi." ifadelerini kullandı.

Meslek Lisesi, Cep Telefonu, Emekli, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Enkaz altında da 'öğretmenlik' yapmış - Son Dakika


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