Enkaz altında iki yaşındaki çocuk ve kardeşiyle ilgilenerek hayata tutundu - Son Dakika

Enkaz altında iki yaşındaki çocuk ve kardeşiyle ilgilenerek hayata tutundu

06.11.2020 13:37

Barış Sitesi'nden 2 yaşındaki çocuğun kurtarılma görüntüleri İzmir'deki depreme çöken Barış Sitesi'nde yakalanan İrem Barın'ın erkek kardeşinin görüntüleri İrem Barın'ın röportajı Enkaz altında iki yaşındaki çocuk ve kardeşiyle ilgilenerek hayata tutundu İzmir'deki depreme, çöken Barış...

Barış Sitesi'nden 2 yaşındaki çocuğun kurtarılma görüntüleri

İzmir'deki depreme çöken Barış Sitesi'nde yakalanan İrem Barın'ın erkek kardeşinin görüntüleri

İrem Barın'ın röportajı Enkaz altında iki yaşındaki çocuk ve kardeşiyle ilgilenerek hayata tutundu

İzmir'deki depreme, çöken Barış Sitesi'nde yakalanan İrem Barın, 2 yaşındaki çocuk ve erkek kardeşiyle enkaz altında yaşadığı 3 saati unutamıyor

İrem Barın:

"Birbirimize, 'Nefes alabiliyor musunuz, kolunuzu oynatabiliyor musunuz ?' diye soruyorduk. Arama kurtarma ekiplerinin sesini duyduktan sonra umutlandık. Enkazın altında 3 saatten fazla kalmışız"

"İlk 10 dakikadan sonra çok iyi durumda olduğumuzu düşündük, nefes alabiliyoruz bir kere. Ağzımızda çok toprak yok, kan yok... Şükrettik"

İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremde oturdukları binanın çökmesiyle enkaz altında kalan Barış Sitesi sakinlerinden İrem Barın, ölüm korkusu yaşadığı hayatının "en zor" dakikalarını ve enkaz altından kurtuluşunu anlattı.

Bayraklı'da depremde zarar gören 4 bloklu Barış Sitesi sakinlerinden Barın, saniyeler süren ancak kendisine çok uzun gelen sarsıntı anını unutamıyor.

Deprem sonrasında 3 bloğu yan yatarak bir kısmı çöken ve bir bloğu da zarar gören, ekiplerin kontrollü yıkımına başladığı sitede yaşayan Barın, çevrede kurulan çadırda hayatını devam ettiriyor.

AA muhabirine, deprem anı ve enkazdan nasıl çıktıklarını anlatan 22 yaşındaki İrem Barın, deprem anında annesinin bakıcılığını yaptığı 2 yaşındaki çocuk ile bir arada olduğunu, sarsıntıyla eşyaların düşmeye başlamasının ardından çocuğu korumaya çalıştığını söyledi.

Evlerinin apartmanın 1. katında olduğunu ifade eden Barın, bulundukları katın çökmesiyle kardeşi, baktığı çocuk ve kendisinin enkaz altında yan yana kaldıklarını belirtti.

"Çocuğun sağlıklı olması aşırı motivasyon verdi"

Barın, enkaz altında 3 saat geçirdiklerine işaret ederek, ölüm korkusu yaşadıkları anları şöyle aktardı:

"Bina depreme direnmedi, depremle savaşmadı bile, direkt aşağıdaydık, ne olduğuna şaşırdık. Bir karanlık vardı. Gözümü kapattığımdan mı aşağıda mıyız bilemedim bir an. 'İyi misin?' diye çocuğu konuşturmaya çalışıyordum. 'Bir yerin ağrıyor mu?' diye sordum. Sesini duydum, 'İyiyim' deyince, onun sağlıklı olması aşırı motivasyon verdi."

"Lütfen hareket etme"

Enkaz altında sıkışmaları nedeniyle birbirlerinden hareket etmemelerini istediklerini dile getiren Barın, ilk 10 dakikadan sonra biraz olsun sakinleştiklerini kaydetti.

Birbirlerine moral vermeye çalıştıklarını ifade eden Barın, şöyle devam etti:

"Birbirimize, 'Nefes alabiliyor musunuz, kolunuzu oynatabiliyor musunuz ?' diye soruyorduk. Arama kurtarma ekiplerinin sesini duyduktan sonra umutlandık. Enkazın altında 3 saatten fazla kalmışız. Çıktığımda saat 18.00'i geçiyordu. 3 saat çok uzun bir süre. Birimiz hareket etsek diğerinin canı yanıyor. 'Lütfen hareket etme' diyoruz birbirimize. Kardeşim hareket ediyor, çocuk daha da sıkışıyor. Hiçbir şekilde hareket edemiyoruz.

İlk 10 dakikadan sonra çok iyi durumda olduğumuzu düşündük. Nefes alabiliyoruz bir kere. Ağzımızda çok toprak yok, kan yok... Üçümüz aynı anda oradayız. Farklı odalarda olabilirdik. Birbirimizin sesini duyamayabilirdik. Şükrettik. Arama kurtarma ekipleri kurtardı."

İrem Barın, ayak parmaklarında kırık ve vücudunda ezikler bulunduğunu, hayatta oldukları için dua ettiklerini söyledi.

Enkaz altında iki yaşındaki çocuk ve kardeşiyle ilgilenerek hayata tutundu
Enkaz altında iki yaşındaki çocuk ve kardeşiyle ilgilenerek hayata tutundu
Enkaz altında iki yaşındaki çocuk ve kardeşiyle ilgilenerek hayata tutundu
Enkaz altında iki yaşındaki çocuk ve kardeşiyle ilgilenerek hayata tutundu

Arama Kurtarma, Erkek, İzmir, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Enkaz altında iki yaşındaki çocuk ve kardeşiyle ilgilenerek hayata tutundu - Son Dakika


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