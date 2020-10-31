Enkaz altında kalan anne ve 4 çocuğuyla 16 saat sonra irtibat kuruldu - Son Dakika

İZMİR'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazı altında kalan Seher Dereli Perinçek ile 4 çocuğunun yeri, 16 saat sonra tespit edildi.

Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı, dün 14.51'de meydana gelen depremde yıkıldı. Enkazda başlatılan arama- kurtarma çalışmalarında 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 10 kişinin yaralı kurtarıldığı enkazın altında oldukları saptanan anne Seher Dereli Perinçek ile 4 çocuğundan güzel haber ise saat 07.00 sıralarında geldi. Arama kurtarma ekipleri, 3'üncü kat seviyesinden gelen ses üzerine anne Perinçek ile irtibat kurmayı başardı. Anne ile yanında olan çocukları 10 yaşındaki ikizler Ezel ve Elzem, 7 yaşındaki Umut ve 3 yaşındaki Elif'i kurtarma çalışmaları sürüyor.