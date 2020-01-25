Enkaz altında kalan hamile kadının kurtarılma anı kameraya böyle yansıdı - Son Dakika

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başta Elazığ ve Malatya olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Büyük korku ve paniğe kapılan vatandaşlar geceyi sokakta geçirirken, enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

HAMİLE BİR KADIN ENKAZDAN KURTARILDI

6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları sırasında hamile bir kadının enkazdan kurtarılma anı kameralar tarafından anbean kaydedildi. Enkaz altından kurtarılan kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, Elazığ'daki 6.8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 18'e yükseldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 13'u Elazığ, 5'i Malatya olmak üzere 18 kişinin hayatını kaybettiğini 553 kadar da yaralı olduğu duyurdu.

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