Son Dakika Haberleri: Enkaz altında kalan köpek, yaklaşık 4 hafta sonra sağ olarak kurtarıldı
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Enkaz altında kalan köpek, yaklaşık 4 hafta sonra sağ olarak kurtarıldı

34 dakika önce

Dorian kasırgasının vurduğu Bahamalar'da enkaz altında mahsur kalan bir köpek 4 hafta sonra kurtarıldı. Köpeğe 'mucize' adı verildi.

Enkaz altında kalan köpek, yaklaşık 4 hafta sonra sağ olarak kurtarıldı, System.String[]

Dorian kasırgasının vurduğu Bahamalar'da enkaz altında mahsur kalan bir köpek yaklaşık 4 hafta sonra kurtarıldı. Köpeğe 'mucize' adı verildi.


Bahamalar'da kasırga nedeniyle birçok evin yıkıldığı Marsh Harbour kentinde bir klimanın altında sıkışan köpeğin bir deri bir kemik kaldığı dikkat çekti.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 08:16 
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