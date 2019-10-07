Enkaz altında kalan köpek, yaklaşık 4 hafta sonra sağ olarak kurtarıldı
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Dorian kasırgasının vurduğu Bahamalar'da enkaz altında mahsur kalan bir köpek 4 hafta sonra kurtarıldı. Köpeğe 'mucize' adı verildi.
Dorian kasırgasının vurduğu Bahamalar'da enkaz altında mahsur kalan bir köpek yaklaşık 4 hafta sonra kurtarıldı. Köpeğe 'mucize' adı verildi.
Bahamalar'da kasırga nedeniyle birçok evin yıkıldığı Marsh Harbour kentinde bir klimanın altında sıkışan köpeğin bir deri bir kemik kaldığı dikkat çekti.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 08:16
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