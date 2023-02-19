Enkaz altında kalan kuzularına günler sonra kavuştu - Son Dakika
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Enkaz altında kalan kuzularına günler sonra kavuştu

19.02.2023 11:21
Enkaz altında kalan kuzularına günler sonra kavuştu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki bir kırsal mahallede, enkaz altında kalan 9 kuzunun günler sonra kurtarılması sahiplerini sevindirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki bir kırsal mahallede, enkaz altında kalan 9 kuzunun günler sonra kurtarılması sahiplerini sevindirdi.

Nurdağı, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen yerler arasında bulunuyor.

Depremler, ilçeye bağlı birçok kırsal mahallede de hasara neden oldu. İlçe merkezine yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Bademli Mahallesi'nde besicilik yapan Mahmut Aksu'ya ait 3 katlı bina da depremde yıkıldı.

Enkaz altından eşi ve çocuklarıyla kurtarılan Aksu'nun anne ve ablası ise hayatını kaybetti. Evin giriş katındaki ahırda bulunan koyunlardan bir kısmı çevredekilerce çıkarılırken 50 koyun ve kuzu ise enkazın altında kaldı. Hayvanlardan ses gelmemesi üzerine Aksu ailesi bölgeden ayrılıp başka bir noktaya çadır kurdu.

Depremin üzerinden geçen 11 günden sonra bölgeden geçtiği sırada kuzuların sesini duyan Mahmut Aksu, Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi ekiplerine ulaştı.

İş makinesiyle enkaz açılarak 9 kuzu çıkarıldı.

Mahmut Aksu, AA muhabirine, çok büyük bir felaket yaşadıklarını ve o anları unutamadıklarını ifade etti.

Deprem nedeniyle birçok yakınını kaybettiğini anlatan Aksu, "Tüm olumsuzluklar içinde kuzulara kavuşmak çok iyi geldi. Ses gelmediği için biz onları ölü sandık ama depremin 11'inci gününde onlardan ses aldık ve kurtardık. 41 koyun ve kuzu ise orada telef oldu." diye konuştu.

Aksu'nun oğlu Yaşar Aksu da depremde çok korktuğunu ve kuzularına ulaşamadığı için de ayrıca üzüldüğünü söyledi.

Günler sonra çok sevdiği kuzulara kavuştuğu için mutlu olduğunu aktaran Aksu, "Koyunların seslerini duymuştuk ama kuzuların sesini duymadık. Hiç melemediler, 11'inci günde seslerini duyduk, baktığımızda gözleri parlıyordu, kepçeyle kazdık ve kuzular çıktı. İçeride aç kalmışlardı, çıkarınca karınlarını doyurduk. Şu an durumları çok iyi." dedi.

Kaynak: AA
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