Enkaz altında kalan mühendis aranıyor (4)

YARALI OLARAK KURTARILDI

Gaziantep'te, cami inşaatında kubbe betonu için kurulan iskelenin çökmesi ile göçük altında kalan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan, yaklaşık 33 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.