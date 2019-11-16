Enkaz altında kalan mühendis aranıyor
6 saat önce
Enkaz altında kalan mühendis aranıyor (4)YARALI OLARAK KURTARILDIGaziantep'te, cami inşaatında kubbe betonu için kurulan iskelenin çökmesi ile göçük altında kalan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan, yaklaşık 33 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:23 Kaynak: DHA
Enkaz altında kalan mühendis aranıyor (4)
YARALI OLARAK KURTARILDI
Gaziantep'te, cami inşaatında kubbe betonu için kurulan iskelenin çökmesi ile göçük altında kalan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan, yaklaşık 33 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.
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