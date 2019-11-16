Son Dakika Haberleri: Enkaz altında kalan mühendis aranıyor (4)
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Enkaz altında kalan mühendis aranıyor (4)

6 saat önce

YARALI OLARAK KURTARILDIGaziantep'te, cami inşaatında kubbe betonu için kurulan iskelenin çökmesi ile göçük altında kalan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan, yaklaşık 33 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.

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YARALI OLARAK KURTARILDI

Gaziantep'te, cami inşaatında kubbe betonu için kurulan iskelenin çökmesi ile göçük altında kalan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan, yaklaşık 33 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.

Haber: GAZİANTEP,


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:02 Kaynak: DHA
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