Enkaz altında kalmaktan birkaç dakika ile kurtuldu - Son Dakika

İzmir'de meydana gelen deprem sonrası, yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı'na yemek siparişi götüren bir kurye, enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yemek siparişini apartmana götürdükten birkaç dakika sonra depremin meydana geldiğini söyleyen kurye, o anları anlattı.

Merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 şiddetindeki depremde yıkılan ve 10 kişinin hayatını kaybettiği Yılmaz Erbek Apartmanı'na, depremden hemen önce yemek siparişi götüren kurye Erdal K. (27), "Hayatımı bir kaç dakikaya borçluyum" dedi. Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazı önünde duran ve yıkılan binayı izleyen Erdal K., depremde yaşadığı duygu dolu anları anlattı.

Bir kaç dakika geç gelseydim, ben de bu enkazın altında olabilirdim"

Depremde yaşadıklarını anlatan Erdal K., "Bir kaç dakika geç gelseydim ben de bu enkazın altında olabilirdim" dedi. Sipariş getirdiği apartmanın enkaz yakınında konuşan kurye, "Tabi üzücüydü. Bir kaç dakika öncesinden ben buraya geldim. Yemek siparişim vardı. Onları bıraktım. Buradan ayrıldıktan bir kaç dakika sonra yolda giderken depreme bire bir şahit oldum. Girdiğim apartmanın yıkıldığını çok sonradan öğrendim ve çok üzüldüm. Ben de hayatımı bir kaç dakikaya borçluyum. Zor bir durumdu hala atlatamadım. Bir kaç dakika geç gelseydim ben de bu enkazın altında olabilirdim. Daha önce barikat vardı burada içeri giremiyorduk. Şu an barikatlar yok kaldırmışlar. O yüzden gelip görmek istedim kendi gözlerimle" diye konuştu.

"Burada hayaller hayatlar yarım kaldı"

Daha önce defalarca sipariş getirdiği apartmanın enkazında duygu dolu anlar yaşayan Erdal K., "Burada hayaller, hayatlar yarım kaldı. Yaşanılacak günler vardı, onlar da yarım kaldı. Bu apartmana benim ilk gelişim değildi defalarca geldim. Belki daha önce göz göze geldiğim insanlar hayatlarını kaybettiler. Beni bu saatte buraya getirecek kadar acı bir durum. Allah bir daha göstermesin. Bütün ailelere baş sağlığı dilerim. Geride kalanlara da Allah uzun ömürler versin. Allah güzel İzmir'imize böyle bir durum yaşatmasın bir daha inşallah" açıklamasında bulundu. - İZMİR