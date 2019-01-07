Son Dakika Haberleri: Enkaz Altında Kalmaktan Kaldırım Taşlarına Tutunarak Kurtuldu

Enkaz Altında Kalmaktan Kaldırım Taşlarına Tutunarak Kurtuldu

2 saat önce

Kahramanmaraş'ta sitenin istinat duvarı çöktü, kaldırımda yürüyen kişinin kaldırım taşlarına tutunarak enkaz altında kalmaktan kurtulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Enkaz Altında Kalmaktan Kaldırım Taşlarına Tutunarak Kurtuldu, System.String[]
Kahramanmaraş'ta sitenin istinat duvarı çöktü, kaldırımda yürüyen kişinin kaldırım taşlarına tutunarak enkaz altında kalmaktan kurtulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Vadi Mahallesi'ndeki sitenin yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarı sabah saatlerinde çöktü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bölgeye güvenlik şeridi çekti.

Site sakinlerinden Muhammet Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde büyük bir gürültü duyduğunu, deprem olduğunu sandıklarını, dışarı çıktıklarında istinat duvarının çöktüğünü gördüklerini söyledi.

Yayanın kurtulma anı kamerada

Bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde kaldırımda yürüyen kişinin istinat duvarının aniden çökmesi sonucu dengesini kaybetmesi ve kaldırım taşına tutunarak enkaz altında kalmaktan kurtulması yer alıyor.

Kayıtların devamında çevredekilerin yardımıyla asılı kalmaktan kurtarılan kişinin, olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:17 Kaynak: AA

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