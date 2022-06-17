Hisar Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Seydi Çelik ile 5. sınıf öğrencisi Vakkas Çalışkan'ı ziyaret eden heyet, geçmiş olsun dileğinde bulunarak çocuklara karnelerini verdi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan , Araban Kaymakamı Ömer Sevgili ve diğer ilgililer, ilçedeki şiddetli fırtına nedeniyle inşaat halindeki tek katlı binanın duvarının çökmesi sonucu yaralanan 2 çocuğu evlerinde ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › 3. Sayfa › GAZİANTEP - Çöken duvarın altında kalarak yaralanan çocuklar karnelerini evde aldı - Son Dakika

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