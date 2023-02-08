46. saatte kurtarıldılar! Göçükten çıkarılan 12 yaşındaki kızın gülümsemesi yürekleri ısıttı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7, Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremler ciddi hasara neden oldu. Deprem sonrasında Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de büyük yıkım meydana geldi.

AKUT EKİPLERİ ÇALIŞMALARA KATILDI

Deprem sonrası yurt genelinde olduğu gibi Trabzon'dan ve Bursa'dan deprem bölgesine gelen gönüllü AKUT ekipleri arama kurtarma çalışmalarına katılırken, ekipler Kahramanmaraş il merkezindeki çöken binaların enkazlarında çok sayıda depremzedeyi enkaz altından çıkartarak çalışmalara destek verdi.

ENKAZ ALTINDAN ÇIKTI, HAYATA GÜLÜMSEDİ

Trabzon ve Bursa AKUT ekibi, 2,5 yaşındaki Asel Aytemiz ve babası Mehmet Aytemiz'in (38) ardından ailenin diğer ferdi 12 yaşındaki Hatice Kübra Aytemiz'i de dün gece depremin üzerinden geçen 46. saatin ardından enkaz altından sağ olarak kurtarmayı başardı. Ekipler, çocuğun çıkartılmasını alkışlayarak kutlarken, Hatice Kübra da enkaz altından çıkarılmasının ardından ekiplerin sevincine gülümseyerek ortak oldu. Hatice Kübra daha sonra ekipler tarafından sedye ile ambulansa taşınarak hastaneye kaldırıldı.

AYNI AİLEDEN İKİ KİŞİ DAHA ARANIYOR

Öte yandan, aynı enkaz altında Aytemiz ailesinden biri çocuk olmak üzere 2 kişiyi daha arama kurtarma çalışmasının sürdüğü öğrenildi.