Enkaz altındaki 65 yaşındaki kadına ulaşılmaya çalışılıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Enkaz altındaki 65 yaşındaki kadına ulaşılmaya çalışılıyor - Son Dakika

Enkaz altındaki 65 yaşındaki kadına ulaşılmaya çalışılıyor

6 saat önce

Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binada ekipler, enkaz altında kalan son kişi olarak değerlendirilen ve UMKE görevlisinin telefonla konuşup kurtardığı Azize Çelik'in 65 yaşındaki annesi Sakine Düşmez'i arama çalışmalarına yoğunlaştı.

Enkaz altındaki 65 yaşındaki kadına ulaşılmaya çalışılıyor, System.String[]

Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binada ekipler, enkaz altında kalan son kişi olarak değerlendirilen ve UMKE görevlisinin telefonla konuşup kurtardığı Azize Çelik'in 65 yaşındaki annesi Sakine Düşmez'i arama çalışmalarına yoğunlaştı.


Elazığ'da 6,8 büyüklüğündeki depremde çöken binaların enkazı altında kalan vatandaşlar, arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kurtarılıyor. Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken alt katı dükkan 5 katlı Aykent Apartmanı'nda yürütülen arama kurtarma çalışmalarında şimdiye kadar 3 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 14 kişi ise sağ olarak kurtarıldı. Aynı yerde bulunan Kalay Apartmanı'nın enkazından ise 1 kişi sağ olarak kurtarılırken, 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.


Arama kurtarma ekipleri, Aykent Apartmanı'nın enkazında kalan son kişi olduğu değerlendirilen 65 yaşındaki Sakine Düşmez'e ulaşmak için yoğun çaba sarf ediyor. Düşmez'in UMKE görevlisinin telefonda enkaz altında konuşup kendisiyle birlikte 8 kişinin kurtarılmasını sağlayan Azize Çelik'in 65 yaşındaki annesi olduğu öğrenildi. - ELAZIĞ

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Arkadaşının alkol aldığı anı paylaşan Sıla'ya tepki: Deprem oldu haberin var mı?
Son dakika: Elazığ'daki depremde ölü sayısı 36'ya yükseldi Muhabir, eline aldığı beton parçasının parçalandığını görünce şaşkına döndü Yüsra bebeği kurtaran itfaiyeci o anları gözyaşları içinde anlattı: Babası bir kahramandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 16:44:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Enkaz altındaki 65 yaşındaki kadına ulaşılmaya çalışılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]