Enkaz altındaki Azize Çelik'le telefon görüşmesiyle depremin simge ismi olan UMKE gönüllüsüne plaket - Son Dakika
Son Dakika Güncel Enkaz altındaki Azize Çelik'le telefon görüşmesiyle depremin simge ismi olan UMKE gönüllüsüne plaket - Son Dakika

Enkaz altındaki Azize Çelik'le telefon görüşmesiyle depremin simge ismi olan UMKE gönüllüsüne plaket

6 saat önce

Elazığ depreminde enkaz altında kalan Azize Çelik ile yaptığı telefon görüşmesiyle gündem olan UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe'ye, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası'nca (ATSO) teşekkür plaketi verildi.

Enkaz altındaki Azize Çelik'le telefon görüşmesiyle depremin simge ismi olan UMKE gönüllüsüne plaket, System.String[]

Elazığ depreminde enkaz altında kalan Azize Çelik ile yaptığı telefon görüşmesiyle gündem olan UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe'ye, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası'nca (ATSO) teşekkür plaketi verildi.

Kuştepe'ye teşekkür plaketini sunan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, kendisinin sıkıntılı süreçte görevini layıkıyla yerine getirdiğini belirterek, "UMKE gönüllümüz Emine hanım bizi mutlu etti, gururlandırdı. Herkesin Türkiye'de işini profesyonelce layıkıyla ve usulüne uygun yapmasının hakikaten bu ülkeyi farklı yerlere taşıyacağına ben yürekten inanıyorum." dedi.

Başkan Uslu ayrıca "Yılın Ahisi" seçilen Küçük Sanayi Sitesi esnafından Şükrü Çalım'a başarı belgesi verdi.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Adıyaman, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:32 Kaynak: AA
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