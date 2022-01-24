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Enkaz altındaki Azize ile konuşan UMKE gönüllüsü o anları unutamıyor - Son Dakika

Enkaz altındaki Azize ile konuşan UMKE gönüllüsü o anları unutamıyor

24.01.2022 11:44
Enkaz altındaki Azize ile konuşan UMKE gönüllüsü o anları unutamıyor

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan Azize Çelik ile yaptığı telefon görüşmesiyle gündem olan UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe, o anları unutamıyor.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan Azize Çelik ile yaptığı telefon görüşmesiyle gündem olan UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe, o anları unutamıyor.

Adıyaman 112 Acil Servis'te acil tıp teknisyeni olarak görev yapan, aynı zamanda UMKE gönüllüsü Kuştepe, depremin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen yaşadıklarını unutamıyor.

UMKE görevlisi Emine Kuştepe, AA muhabirine, kurtarma çalışmalarında yaşadıklarının gözünün önünden gitmediğini söyledi.

Enkaz altındaki Azize Çelik ile konuştuğu telefonun hala kulaklarında çınladığını belirten Kuştepe, şöyle devam etti:

"Enkaz altındaki Azize ile yaptığım konuşma benim için acı ama umudun sesiydi. Azize 'Ben çok korkuyorum ne olur bizi kurtarın.' diye yardım istemişti. Azize eşini kaybetmekten korkuyordu, 'Eşim nefes almıyor, beni bırakın önce onu çıkarın.' demişti bana. Orada evli olduğunu ve doğal olarak çocuklarının da olacağını düşündüm ve onu sakinleştirdim."

Azize ile telefonda konuşarak enkaz altında başka kişilerin olup olmadığını sorduğunu anlatan Kuştepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Azize Hanım da kendi çocukları ve eşi dışında yan tarafta yaşlı bir teyzenin olduğunu, Türkçe bilmediğini ve Kürtçe konuşmam gerektiğini söyledi. Ben de Azize'ye, teyzeyle nasıl Kürtçe konuşabileceğini birkaç kelimeyle söyledim. Babam bana Kürtçe öğrettiği için ben biliyordum ve Azize'ye sen benim söylediklerimi oradaki teyzeye aynısı söyle deyince, ona Kürtçe 'holte' yani teyze diye seslenmesini istedim. Azize seslenince teyze ona cevap verdi ve bu benim tekrardan ikinci umudum oldu. İkinci soruyu sordum 'soluğe tu çitile' yani nefes alıyor mu? dedim. Ona da cevap aldıktan sonra koordineli şekilde AFAD, itfaiye ve gönüllü UMKE ekipleriyle enkazdan çıkarmak için mücadele sarf ettik."

Azize Çelik ve ailesi ile sürekli görüştüklerini anlatan Kuştepe, "O insanlar şu an sağlıklı ve mutluysa bu benim için bambaşka bir duygu, kelimeler yetersiz kalıyor. Zaman zaman konuşuyoruz telefonlaşıyoruz onlar benim ikinci ailem oldu." diye konuştu.

"Küçük bir sarsıntıda o acı tablo gözümün önüne geliyor"

Depremin ardından Adıyaman'daki görevinin başına döndüğünü aktaran Kuştepe, "Hiçbir şekilde o anları, duyguları unutmuyorum küçük bir sarsıntı nerede olursa olsun o acı tablo, o günler aklıma geliyor." ifadelerini kullandı.

Kuştepe, her zaman göreve hazır olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her zaman görevime hazırım, çantam yanımda, vücut bütünlüğüm var olduğum sürece sadece deprem değil her türlü afetlerde cana can olmaya çalıştım. Rabbim can sağlığı verdiği sürece herkesin yanında olmaya canla başla mücadele etmeye çalışacağım."

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Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Elazığ, Kürtçe, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Enkaz altındaki Azize ile konuşan UMKE gönüllüsü o anları unutamıyor - Son Dakika


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