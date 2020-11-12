Enkaz altındaki Buse ile telefonla konuşan Kızılay görevlisi, o anları anlattı - Son Dakika

Enkaz altındaki Buse ile telefonla konuşan Kızılay görevlisi, o anları anlattı

12.11.2020 08:57
Enkaz altındaki Buse ile telefonla konuşan Kızılay görevlisi, o anları anlattı, System.String[]

İZMİR'i yıkan depremde yaklaşık 9 saat boyunca enkaz altında kalan ve depremin 17'nci saatinde kurtarılan Buse Hasyılmaz (28) ile telefonla iletişim kuran Türk Kızılay Manisa İlkyardım Merkezi Mesul Müdürü Özlem Baran Tezel (37), yaşadıklarını anlattı.

İZMİR'i yıkan depremde yaklaşık 9 saat boyunca enkaz altında kalan ve depremin 17'nci saatinde kurtarılan Buse Hasyılmaz (28) ile telefonla iletişim kuran Türk Kızılay Manisa İlkyardım Merkezi Mesul Müdürü Özlem Baran Tezel (37), yaşadıklarını anlattı. Tezel, "Çok uyumluydu. Bağır dediğimizde bağırdı. Sert bir şekilde duvara vurur musun sert bir cisimle dediğimizde de kendisi bize yardımcı oldu. Köpeğin sesini duydu, o bize umut oldu" diye konuştu.

Ege Denizi'nde 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde, 115 kişi yaşamın yitirirken, binden fazla kişi de yaralandı. Bayraklı ilçesinde tamamı yıkılan 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'nın enkazının altında kalan Buse Hasyılmaz, depremin 17'nci saatinde canlı olarak çıkarıldı. Enkaz altında Buse Hasyılmaz ile belirli aralıklarla yaklaşık 6 saat boyunca telefon ile iletişim kuran Türk Kızılay Manisa İlkyardım Merkezi Mesul Müdürü Özlem Baran Tezel, yaşadıkları o anları anlattı.

'KÖPEĞİN SESİNİ DUYDU, O BİZE UMUT OLDU'Yakını aracılığı ile Buse ulaştıklarını dile getiren Türk Kızılay Manisa İlkyardım Merkezi Mesul Müdürü Özlem Baran Tezel, "Bir yakını Buse ile konuşuyordu, fakat Buse'nin yakınının haklı olarak psikolojisi iyi değildi. Telefonu aldım ve Buse ile konuşmaya başladım. 15'er dakikalık aralıklarla, birer dakikalık aralıklarla şarjının bitmesine izin vermeden aktif olarak diyalog kurduk. Çok korkuyordu. Karanlıktı bizi görmüyordu. Bizim dışarıda geçireceğimiz 5 dakika enkaz altındaki kazazedemiz için minimum bir saat gibi geçiyor. Dolayısıyla onu sakinleştirmeye çalışarak, herhangi bir şeye alerjisi var mı kırığı, çıkığı ve kanaması var mı bunları değerlendirerek zamanı bir şekilde yönetmeye çalıştık. Çok uyumluydu kendisi. Bağır dediğimizde bağırdı. Sert bir şekilde duvara vurur musun sert bir cisimle dediğimizde de kendisi bize yardımcı oldu. Köpeğin sesini duydu, o bize umut oldu. Babası yanındaydı ve babasıyla iletişim kurabiliyorduk. Enkazdan çıkmasına 2- 3 saat kalana kadar telefonla iletişim kurmaya devam ettik" diye konuştu.'DUYGULUYDUK VE GÖREVİMİZİ YAPTIK'Telefonunu kendisinden alan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Hasyılmaz ile arasında geçen bir diyaloğu da aktaran Tezel, "Kendisi bakanımızla konuştu. Bakanımız, 'Köpekler geliyor merak etme seni kurtaracaklar' dedi. Buse de 'Kedi sesi çıkartırım o zaman beni daha rahat bulur köpekler' dedi. Bu diyalog bu şekilde ekranlara yansıdı ve unutulmayacak bir anı olarak hepimize kaldı. Konuşmaya başladığımızdan 9 saat sonra çıktı Buse. Bizim iletişimimiz yaklaşık 5-6 saat devam etti. Sonrasında annesinin telefonunu bulup, nişanlısıyla da tekrar çıkana kadar konuşmaya devam etti. Ailesiyle konuşabildiği için çok şanslıydı çünkü depremde iletişim kurabildiğimiz tek kazazede Buse'ydi. Bir Kızılaycı işini profesyonel olarak yapan bir insan olarak tamamen ona yönelmiştim. Sorular sorarak bazen aklını karıştırmaya, farklı düşünmeye yönlendirdim. Bunun dışında tabii ben de çok heyecanlandım. Özellikle yanında birinin olduğunu duyduğum zaman. Çünkü onun için bir ses, nefes olacaktı orada. Yalnız olmadığını bilmek, babasının sesini duymak. Duyguluyduk ve bizler görevimizi yaptık" diye konuştu.İlk yardımın önemine dikkat çeken Tezel, şöyle konuştu:

"Biz, Türk Kızılay Manisa İlkyardım Merkezi olarak hizmete başladık. Yavaş yavaş öğrencileri kabul edeceğiz. İlk yardım bizim için çok önemli. Suda boğulmalarda, kırıklarda, tıkanıklıklarda, bebeklerde, çocuklarda nasıl mücadele edeceğimizi bilmek gerçekten hayat kurtarıcı. İlk yardım hayat kurtarır. ve bütün Manisa halkımızı ilk yardım eğitimi için Kızılay'a davet ediyorum."


Enkaz altındaki Buse ile telefonla konuşan Kızılay görevlisi, o anları anlattı
Enkaz altındaki Buse ile telefonla konuşan Kızılay görevlisi, o anları anlattı
Enkaz altındaki Buse ile telefonla konuşan Kızılay görevlisi, o anları anlattı

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Enkaz altındaki Buse ile telefonla konuşan Kızılay görevlisi, o anları anlattı - Son Dakika


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