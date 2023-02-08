Enkaz altındaki depremzedeyi arayıp dalga geçen 2 kişi tutuklandı! Savunması da yaptığı kadar skandal - Son Dakika
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Enkaz altındaki depremzedeyi arayıp dalga geçen 2 kişi tutuklandı! Savunması da yaptığı kadar skandal

08.02.2023 12:02

Enkaz altındaki depremzedeyi arayarak dalga geçtiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Tutuklanan şahıslardan M.B. ifadesinde, "Suçumun olduğunu düşünmüyorum. Ancak yine de pişmanım" ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6'lık deprem meydana geldi. Büyük depremde enkaz altında kalan yüzlerce vatandaşın kurtarılmayı beklediği anlarda bir Discord grubundaki kişilerin, enkaz altında kalanları arayarak, 'Seni kurtarmaya geliyoruz' diye oyalayıp dalga geçtiği ve kendi aralarında gülüp eğlendiği görüntüler tepki çekti.

EVLERİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

O görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının üzerine polis, şüphelileri tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin H.T.Ö., Y.S. ve 18 yaşından küçük M.B. olduğu belirlendi. Şüpheliler Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilere ait 3 cep telefonu, 1 bilgisayar ve 1 harddiske el konuldu. Şüpheliler H.T.Ö., Y.S. ve M.B. emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

"SUÇUMUN OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Şüphelilerden M.B, ifadesinde suç kastının olmadığını ve suça konu ifadeleri kullanması için başka bir kişi tarafından tehdit edildiğini öne sürdü. Kendisine söylenenleri tekrar ettiğini savunan M.B, "Böyle bir şey olmasını istemezdim. Suçumun olduğunu düşünmüyorum. Ancak yine de pişmanım. Discort isimli grubu 5-6 kişi birden kurduk. Ben hiçbir şey paylaşmadım" ifadesini kullandı.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki işlemlerinin ardından şüpheliler Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe şüphelilerden M.B. ve Y.S. Tutuklandı. Diğer şüpheli H.T.Ö. İse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
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Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Enkaz altındaki depremzedeyi arayıp dalga geçen 2 kişi tutuklandı! Savunması da yaptığı kadar skandal - Son Dakika

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