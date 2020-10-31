Enkaz altındaki İnci'yi kurtaran sağlıkçı konuştu: "Ben İnci'nin hayatını kurtarmaya kendimi adamıştım" - Son Dakika

Enkaz altındaki İnci'yi kurtaran sağlıkçı konuştu: "Ben İnci'nin hayatını kurtarmaya kendimi adamıştım"
31.10.2020 13:30
Enkaz altındaki İnci'yi kurtaran sağlıkçı konuştu: "Ben İnci'nin hayatını kurtarmaya kendimi adamıştım" "Bir insan hayatını kurtarmanın bir tarifi yok" -"Saat 1 buçuktan sabah 8'e kadar ki süre içerisinde İnci ile sürekli muhabbet ettik, konuştuk uyumaması için" Sağlık Bakanı UMKE Personeli...
Enkaz altındaki İnci'yi kurtaran sağlıkçı konuştu: "Ben İnci'nin hayatını kurtarmaya kendimi adamıştım"
"Bir insan hayatını kurtarmanın bir tarifi yok"
-"Saat 1 buçuktan sabah 8'e kadar ki süre içerisinde İnci ile sürekli muhabbet ettik, konuştuk uyumaması için"
Sağlık Bakanı UMKE Personeli Edanur Doğan, enkaz altında kurtarılmayı bekleyen İnci'ye yaptığı tıbbi müdahaleyi böyle anlattı
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