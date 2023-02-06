Enkaz altından 19 saat sonra sağ çıktı - Son Dakika
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Enkaz altından 19 saat sonra sağ çıktı

06.02.2023 23:44

Enkaz altından 19 saat sonra sağ çıktı Saatler sonra enkaz altından kurtarılan genç kız herkese el salladı Deprem sonrası Şanlıurfa'da yıkılan binanın enkazı altından 19 saat sonra çıkarılan genç kız, herkese el salladı.

Enkaz altından 19 saat sonra sağ çıktı

Saatler sonra enkaz altından kurtarılan genç kız herkese el salladı

ŞANLIURFA - Deprem sonrası Şanlıurfa'da yıkılan binanın enkazı altından 19 saat sonra çıkarılan genç kız, herkese el salladı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Erseven Mahallesinde bulunan Osman Ağa Apartmanı, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası çöktü. Çöken binanın altında kalanların kurtarılmış için enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Gün içerisinde çıkarılan 10 kişiden 3'ü hayatını kaybetti.

19 saat sonra yüzleri güldürdü

Enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği Osman Ağa Apartmanında ekiplerin yoğun çalışması sonucu 19 saat sonra ismi öğrenilemeyen genç bir kız, sağ olarak kurtarıldı. Omuzlarda ambulansa taşınan genç kız herkese el salladı. Binada enkaz kaldırma çalışmaları, AFAD, 112, Umke, jandarma, polis, itfaiye ve vatandaşların yardımıyla devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Deprem, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Enkaz altından 19 saat sonra sağ çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Enkaz altından 19 saat sonra sağ çıktı - Son Dakika
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