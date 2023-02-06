Enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği Osman Ağa Apartmanında ekiplerin yoğun çalışması sonucu 19 saat sonra ismi öğrenilemeyen genç bir kız, sağ olarak kurtarıldı. Omuzlarda ambulansa taşınan genç kız herkese el salladı. Binada enkaz kaldırma çalışmaları, AFAD , 112, Umke, jandarma, polis, itfaiye ve vatandaşların yardımıyla devam ediyor.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Deprem, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Enkaz altından 19 saat sonra sağ çıktı - Son Dakika

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