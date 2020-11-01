Enkaz altından arkadaşının çocuklarını çıkaran apartman görevlisi yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

İzmir'deki depremde yıkılan Emrah Sitesi'ndeki enkazdan arkadaşının iki çocuğunun çıkarılmasını sağlayan Ali Adışen, bir an olsun enkazın çevresinden ayrılmıyor.

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında önceki gün saat 14.51'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalarda arama-kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Bayraklı ilçesinde yıkılan Emrah Sitesi'nin yakınında görevli olduğu apartmanın 6'ncı katında depreme yakalanan Ali Adışen, AA muhabirine, çok zor bir gün geçirdiklerini söyledi.

Depremi hissetmesiyle büyük şoka uğradığını anlatan Adışen, "Eşimle birlikte binanın son katındaki dairede temizlik yapıyorduk. Hafiften sallanma oldu, sonra hanımın yanına koştum. Sonra birden hızlandı. Oturduğum yere çöktüm, kelimeişehadet getirdim. Sallanma durunca, hemen çocuklarımın yanına indim. Sokağa çıktığımda ise ortalık felaketti. Feryatlar, ağlayanlar, bağırmalar..." diye konuştu.

"Çocukları sağ salim çıkarınca mutluluktan ağladık"

Adışen, yakınlarındaki Emrah Sitesi'nin çöktüğü bilgisi üzerine hemen bölgeye koştuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yakın arkadaşımın oturduğu sitenin çöktüğünü öğrendiğimde hemen oraya koştum. Çok üzüldüm. Çöken apartmanda görüştüğümüz arkadaşımın ailesinin enkaz altında olduğunu duyunca daha da kötü oldum. Elimizden geldiği ve gücümüzün yettiği kadarıyla, tırnaklarımızla çocukları birer birer çıkardık. İtfaiye ve AFAD ekipleri geldi. İki kardeşe ve kendi imkanlarıyla enkazdan çıkan kadına yardım ettik. Bir de kız çocuğu vardı. Ona da elimdeki suyu verdim. Çok zor, anlatılmaz şeyler yaşadık. Saatin önemi yoktu, zamanın nasıl geçtiğini bilmeden, elinle tırnağınla enkazı kazmaya çalışıyorsun. Çocukları sağ salim çıkarınca mutluluktan ağladık. Herkes alkışladı. Çok zordu, kelimelerle anlatılmazdı yaşananlar. Tanıdığım bir amcanın da enkaz altında kaldığını öğrendim. İlk andan bu tarafa profesyonel ekipler iş başında. Deprem saatinden bu yana enkaz çevresinde dolanıyoruz. Yardıma ihtiyacı olan biri olur mu diye geziniyorum. Umutla bekleyiş de sürüyor."

Yıkılan sitenin enkazında arkadaşını arayanlardan 18 yaşındaki İsmail Dağıstan da binanın yıkılmasıyla soluğu enkazın başında aldığını anlattı.

Dağıstan, beraberindeki diğer gençlerle arama çalışmalarına katıldıklarını aktararak, "İki kişi vardı, seslere cevap vermeye çalıştık. Ekipler gelene kadar elimizle, kovalarla enkazı temizlemeye çalıştık." ifadesini kullandı.