Enkaz altından çıkarılan 2,5 yaşındaki kızın annesi de kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Enkaz altından çıkarılan 2,5 yaşındaki kızın annesi de kurtarıldı - Son Dakika

Enkaz altından çıkarılan 2,5 yaşındaki kızın annesi de kurtarıldı

22 dakika önce

Elazığ'daki depremde yıkılan binanın enkazından kurtarılan 2,5 yaşındaki Yüsra'nın annesi Ayşe Yıldız da 28 saat sonra enkazdan çıkarıldı.

Enkaz altından çıkarılan 2,5 yaşındaki kızın annesi de kurtarıldı, System.String[]

Elazığ'daki depremde yıkılan binanın enkazından kurtarılan 2,5 yaşındaki Yüsra'nın annesi Ayşe Yıldız da 28 saat sonra enkazdan çıkarıldı.

Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında çocuğu Yüsra ile mahsur kalan anne Ayşe Yıldız, arama kurtarma ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı.

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından enkazdan çıkarılan anne Yıldız, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Arama kurtarma çalışmaları sırasında dua eden Yıldız'ın yakınlarının bu esnada tekbir getirdiği görüldü.

Jandarma timleri, yardım çığlığı yükselen kadınla iletişim sağlamış, çalışmalar sonucu önce annenin 2,5 yaşındaki kızı enkazdan çıkarılarak kurtarılmıştı.

Ayşe Yıldız, Elazığ, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:50 Kaynak: AA
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