Enkaz altından çıkarılan 9 aylık hamile kadının bebeği hayatını kaybetti - Son Dakika
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Enkaz altından çıkarılan 9 aylık hamile kadının bebeği hayatını kaybetti

09.02.2023 12:59

Enkaz altından çıkarılan 9 aylık hamile kadının bebeği hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde enkaz altında kalan hamile kadın ekiplerin uzun uğraşları sonucu sağ kurtarılmıştı, bebeğin hayatını kaybettiği öğrenildi Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde enkaz altında...

Enkaz altından çıkarılan 9 aylık hamile kadının bebeği hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde enkaz altında kalan hamile kadın ekiplerin uzun uğraşları sonucu sağ kurtarılmıştı, bebeğin hayatını kaybettiği öğrenildi

SİVAS - Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde enkaz altında kalan hamile kadın ekiplerin uzun uğraşları sonucu sağ kurtarılmıştı, bebeğin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kahramanmaraş kent merkezi Dumlupınar Mahallesi Minyas apartmanı depremin ardından çöktü. Enkaz altında kalan yabancı uyruklu Hene Hammeco isimli 35 yaşındaki 9 aylık olduğu öğrenilen hamile kadın enkaz altında kaldı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu hamile kadın enkaz altından 70 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Enkazdan çıkarılan kadın ambulansla Kahramanmaraş Kadın Doğum Hastanesinde kaldırılarak tedavi altına alındı. Hammeco'nun durumunun iyi olduğu öğrenilirken bebeği hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Enkaz altından çıkarılan 9 aylık hamile kadının bebeği hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Enkaz altından çıkarılan 9 aylık hamile kadının bebeği hayatını kaybetti - Son Dakika
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