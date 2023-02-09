Kahramanmaraş kent merkezi Dumlupınar Mahallesi Minyas apartmanı depremin ardından çöktü. Enkaz altında kalan yabancı uyruklu Hene Hammeco isimli 35 yaşındaki 9 aylık olduğu öğrenilen hamile kadın enkaz altında kaldı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu hamile kadın enkaz altından 70 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Enkazdan çıkarılan kadın ambulansla Kahramanmaraş Kadın Doğum Hastanesinde kaldırılarak tedavi altına alındı. Hammeco'nun durumunun iyi olduğu öğrenilirken bebeği hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Enkaz altından çıkarılan 9 aylık hamile kadının bebeği hayatını kaybetti - Son Dakika

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