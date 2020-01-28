Enkaz altından çıkarılan kedi Antalya'ya getirildi - Son Dakika
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Enkaz altından çıkarılan kedi Antalya'ya getirildi

6 saat önce

Elazığ'daki depremden yaralı kurtarılan ve bir binanın enkazı çevresinde sahiplerini ararken itfaiye ekiplerince sahiplenilen kedi, Antalya'da tedaviye alındı.

Enkaz altından çıkarılan kedi Antalya'ya getirildi, System.String[]

Elazığ'daki depremden yaralı kurtarılan ve bir binanın enkazı çevresinde sahiplerini ararken itfaiye ekiplerince sahiplenilen kedi, Antalya'da tedaviye alındı.

Elazığ Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki Kalay apartmanının enkazından çıkan kediyi sahiplenen itfaiye ekipleri, kente döndü.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ekiplere teşekkür etti, plaket verdi. İtfaiye ekiplerinin yanlarında getirdiği kediyi seven Böcek, kediye "Toros" adını verdiklerini kaydetti.

Vücudunda ezikler bulunan Toros, veterinerler tarafından kontrol edilerek, tedavisi için hayvan hastanesine götürüldü.

Başkan Böcek, kedinin kendilerine emanet olduğunu söyledi.

Hayvanseverlerin endişelenmemesi gerektiğine değinen Böcek, kedinin gerekli muayeneleri yapıldıktan sonra bakımını da özenle gerçekleştireceklerini ifade etti.

Belediyede görevli 40 itfaiye erinin büyük bir özveriyle çalıştığını, aşeviyle de vatandaşlara yardımda bulunduklarını aktaran Böcek, "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere siyasi parti başkanlarıma, belediye başkanlarıma, hayırseverlere, tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Allah bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın." dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale Şube Müdürü Hidayet Yıldırım, yaralı kediyi 1,5 saatlik bir arama sonucu bulduklarını ifade etti.

Hafif yaraları olan kedinin kendi imkanlarıyla tedavisini yaptıklarını vurgulayan Yıldırım, "Kedi bizimle aynı yerde yattı, yediklerimizden yedi. Erzağımızı paylaştık, aracımızda taşıdık. Bizimle birlikte 12 saatlik yolculuğun ardından Antalya'ya getirdik." dedi.

İtfaiye, Antalya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:02 Kaynak: AA
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