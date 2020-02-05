Enkaz altından çıkarılan kedi "Toros"a belediyede bakılıyor - Son Dakika
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Enkaz altından çıkarılan kedi "Toros"a belediyede bakılıyor

6 saat önce

Elazığ'daki depremin ardından bir binanın enkazından çıkarılarak itfaiye ekipleri tarafından Antalya'ya getirilen kedi "Toros", Büyükşehir Belediyesinde yaşamını sürdürüyor.

Enkaz altından çıkarılan kedi

Elazığ'daki depremin ardından bir binanın enkazından çıkarılarak itfaiye ekipleri tarafından Antalya'ya getirilen kedi "Toros", Büyükşehir Belediyesinde yaşamını sürdürüyor.

Burnu ile kuyruğunda kırıklar bulunan ve tedavisi yapılan kedi için kulübe de hazırlandı. Kedi "Toros", Büyükşehir Belediyesinin koridorlarında dolaşıyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediyede yaptığı açıklamada, Toros'un sağlığıyla ilgili sosyal medyadan çok sık sorular geldiğini söyledi.

Kedinin bakımının yapıldığını belirten Böcek, "Depremde enkaz altından çıkan Toros'u Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak sahiplendik, burada herkes de çok sevdi. Tedavileri devam ediyor, herhangi bir problem yok. Burada yaşayacak." dedi.

Böcek, Toros'un adına açılan sosyal medya hesabından da kediyle ilgili bilgilendirme yapılacağını ifade etti.

Bir gazetecinin "Toros'u, CHP Genel Merkezi'ndeki 'Şero' adlı kediyle bir araya getirmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna ise Böcek, "Olabilir." yanıtını verdi.

Sokak hayvanları için rehabilitasyon merkezi

Böcek, belediyeye ait 80 dönümlük arazide sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi kuracaklarını da belirterek, "Gerekli talimatları verdik, çalışmalar 15 güne kadar tamamlanmış olacak." diye konuştu.

Hayvanseverler ile veterinerlerin katılımıyla bir çalıştay düzenleyeceklerini bildiren Böcek, belediye olarak üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Antalya, İtfaiye, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:50 Kaynak: AA
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