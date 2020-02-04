Enkaz altından çıkarılan kedi "Toros" için twitter hesabı açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Enkaz altından çıkarılan kedi 'Toros' için twitter hesabı açıldı - Son Dakika

Enkaz altından çıkarılan kedi "Toros" için twitter hesabı açıldı

6 saat önce

Elazığ'daki depremden yaralı kurtarılan ve bir binanın enkazının çevresinde sahiplerini ararken itfaiye ekiplerince sahiplenilen kedi adına twitter hesabı açıldı.

Enkaz altından çıkarılan kedi

Elazığ'daki depremden yaralı kurtarılan ve bir binanın enkazının çevresinde sahiplerini ararken itfaiye ekiplerince sahiplenilen kedi adına twitter hesabı açıldı.

Elazığ Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki Kalay apartmanının enkazından çıkarılarak itfaiye ekipleri tarafından Antalya'ya getirilen "Toros" adı verilen kedinin tedavisi tamamlandı. "Toros", Antalya Büyükşehir Belediyesinde çalışanların gözetiminde yaşamaya başladı.

Bu durum, belediye yetkililerince "toros_kedi" kullanıcı adıyla açılan twitter hesabından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Toros kedinin fotoğrafı paylaşılarak duyuruldu.

"Merhabalar, ben Toros. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde yaşıyorum." notuyla açılan hesaptan paylaşılan fotoğrafta, "Duydum ki beni merak edenler olmuş. Tedavim için bir süre ayrı kaldım, merak etmeyin. Başkanım ile birlikte Antalya'daki minik dostlarınız için çalışmalarımıza başladık bile. Takipte kalın, hayvan dostu projelerimizi ilk siz öğrenin." ifadelerine yer verildi.

-Olay

Elazığ'daki depremde bir binanın enkazında 1,5 saatlik arama sonucu bulunan, 12 saatlik yolculuğun ardından Antalya'ya getirilen kedi, kentte tedavi edilmişti.

Antalya, İtfaiye, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 07:18 Kaynak: AA
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